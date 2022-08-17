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Muharrem İnce canlı yayında düelloya çağırdı... Dikkat çeken Tanju Özcan vurgusu! 'Merdane gibi dönme'

17.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybettikten sonra 'adam kazandı' sözünü kullanan ve bunun için CHP tarafından eleştirilen Muharrem İnce kameralar karşısına geçti. "20 defa seçim kaybetmişler 'adam kazandı' lafını bana bırakıyorlar" diyen Muharrem İnce, aralarında para biriktirdiklerini, reklam vermek istediklerini fakat CHP tarafından engellendiğini iddia etti.

Muharrem İnce canlı yayında düelloya çağırdı... Dikkat çeken Tanju Özcan vurgusu! 'Merdane gibi dönme'

2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden ve 'adam kazandı' sözleriyle kendi partisinin tepkisini çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muahrrem İnce, yaşananları tek tek anlattı. Gazeteci Merdan Yanardağ ile arasındaki tartışmada da bahsi geçen seçim gecesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan İnce, kanal çıkardığı takdirde her şeyi açıklayacağını ifade etti.

Seçim gecesinde tek başına olmadığını Tanju Özcan, Engin Altay, Hasan Akgün gibi isimlerin de yanında olduğunu belirten Muharrem İnce; Gazeteci Merdan Yanardağ'ı topa tuttu. 'Merdan, beni ve bu arkadaşları kanalına çıkar. Merdane gibi dönme. Seçim gecesinde neredeymişim açıklayalım' dedi.

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Muharrem İnce konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"TANJU ÖZCAN YÜZDE 99'U DOĞRU DEDİ"

Merdan (Yanardağ) bunu yapamaz. diğer haber kanalları onu da çağrısın, CHP vekillerini de beni de çağırın, seçim gecesini konuşalım. İftira atmaktan vazgeçin insanlara. Hodri meydan. Bu arkadaşlarla birlikte çıkmak istiyorum. Suskunluklarını anlamış değilim. Tanju Özcan, 'yüzde 99 İnce'nin anlattıkları doğrudur' dedi. Tele1, Halk Tv, CNN, Fox... Kim istiyorsa, günün 24 saati... Benim çözümüm bu.

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SEÇİM GECESİ ATTIĞI 'ADAM KAZANDI' MESAJI...

Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki. Adam 2018'de İnce tarafından ilk kez sallandı. 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar, ilk kez ben salladım.

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Tanju Özcan Merdan Yanardağ Muharrem İnce

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