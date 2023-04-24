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Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm

24.04.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı sert sözlerle hedef aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan İnce, 'CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler' diye nitelendirdiği kesmin kendine saldırdığını savunarak, "Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm" dedi.

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm

Seçimlere sayılı günler kalan siyasi araneda tansiyon yükseldi. Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce sosyal medyadan çok sert bir mesaj paylaştı. Millet İttifakı'nı hedef alan İnce, "Son defa sesleniyorum" diyerek, "Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" ifadelerini kullandı.

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Twitter adresinden açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı;

Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ’nün ve PKK’nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor.

İNCEİÇ

"İŞİ GÜCÜ BIRAKIRIM"

CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Millet İttifakı

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