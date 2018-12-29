Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi. İstanbul adayının Binali Yıldırım olarak açıklandığı sırada Muharrem İnce, Twitter hesabından paylaşım yaptı. İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’u 25 yıldır beton yığınına dönüştüren sen, İstanbul’a ihanet eden sen, İstanbul’un silüetini bozan binalara izin veren sen, Deprem toplanma alanlarını imara açan sen, kupon arazi peşinde koşan sen ama tehdit CHP öyle mi? Hadi oradan!"





