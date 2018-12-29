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Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen törenle AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İstanbul ilçelerinin adaylarını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olduğunu duyurdu. Yıldırım'ın isminin açıklandığı sırada CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde aday gösterdiği Muharrem İnce'den olay yaratacak bir paylaşım geldi.

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi. İstanbul adayının Binali Yıldırım olarak açıklandığı sırada Muharrem İnce, Twitter hesabından paylaşım yaptı. İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’u 25 yıldır beton yığınına dönüştüren sen, İstanbul’a ihanet eden sen, İstanbul’un silüetini bozan binalara izin veren sen, Deprem toplanma alanlarını imara açan sen, kupon arazi peşinde koşan sen ama tehdit CHP öyle mi? Hadi oradan!"

muharremince

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HEPSI DOĞRU
hadi ordan ince yeter susun artıkk
Muharrem abi adamsın adam...
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