Muharrem İnce'nin sözleri gündem oldu! Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi: 'Verene değil alana bakacaksın'

31 Mart'ın yaklaşmasıyla siyasetin ana gündem maddesi yerel seçimler oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Sözcü Tv'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, programda "Yav sen MİT müsteşarlığı'nı vermediniz mi Ümit Özdağ’a Ümit Özdağ'a 3 Bakanlık vermediniz mi? utanmıyor musunuz Muharrem İnce’ye bir ilçe belediyesi vermedik demeye?" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT GELDİ!

İnce'nin bu sözlerine Ümit Özdağ da kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye cevap veren Özdağ paylaşımında "ne diyeyim, çok güldüm. Verene değil, alana bakacaksın derler." ifadelerini kullandı.







