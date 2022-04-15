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Muharrem İnce önümüzdeki haftayı işaret edip duyurdu! 'Başta Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu olmak üzere...'

15.04.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Önümüzdeki hafta başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Bahçeli ve kimseyi ayırt etmeden bütün siyasi partilere, HDP dahil bir mektup göndereceğim." dedi. Kim randevu verirse gideceğini açıklayan İnce, "Saraya da giderim, CHP Genel Merkezi'ne de giderim, MHP Genel Merkezi'ne, HDP’ye de giderim" diye konuştu.

Muharrem İnce önümüzdeki haftayı işaret edip duyurdu! 'Başta Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu olmak üzere...'

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, tarımsal sulamaya dikkat çekmek amacıyla Ankara'daki Çubuk Barajı'nda basın açıklaması yaptı. "Önümüzdeki hafta başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Bahçeli ve kimseyi ayırt etmeden bütün siyasi partilere, HDP dahil bir mektup göndereceğim" diyen İnce, "Kim randevu verirse 'Oraya gitmem buraya gitmem' yok. Saraya da giderim, CHP Genel Merkezi'ne de giderim, MHP Genel Merkezi'ne, HDP’ye de giderim. Yeter ki millete bir katkımız olsun" diye konuştu.

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"5 KRİZ KAPIDA"

İnce, devlet adamının gelecek nesilleri, siyasetçinin ise seçimleri düşündüğünü söyleyip, Memleket Partisi olarak milletin önüne çıkacak olan büyük krizlerden önce çözüm politikalarını anlatmak istediklerini kaydetti.

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Muharrem İnce, Türkiye'nin önünde 5 büyük problem olduğunu söyleyerek, "Gıda, su, enerji, ilaç ve deprem. 5 kriz kapıda. Ülkemizde 78 milyon hektar toprağımız var. Bize yıllarca ekonomik olarak sulanabilecek olan kısmının 8,5 milyon hektar olduğu söylendi. Sulanan kısmı ise 6,6 milyon hektar fakat gelişen tekniklerle, teknolojinin ilerlemesiyle bu sayı artık 25,5 milyon hektara çıktı. Yani damlama teknikleriyle sulamadaki yeni geliştirilen yöntemlerle neredeyse 26 milyon hektarı sulayabiliriz. Şu anda suladığımız alan ise bu sayının yüzde 25'i. Yüzde 75’ini sulayabileceğimiz halde bu alanlar atıl durumda. Yıllık su potansiyelimiz yer altı ve yer üstü olmak üzere 112 milyar metreküp. Maalesef biz bunun 54 milyar metreküpünü kullanıyoruz. En kötü tarafı ise yer altı suyunun yüzde 85'ini kullanmamız. Yer altı suyunu kullanmak çocuğun hakkını yemektir. Gelecekten yemektir yani biz cepten yiyoruz" diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET EDİP DUYURDU

Türkiye'nin 300 milyona bakabilecek ülke olduğunu kaydeden İnce, "KDV indiriminden, tanzim satıştan, depo baskınından, tehdit etmekten vazgeçelim. Aklı ve bilimi kullanalım. Önümüzdeki hafta başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Bahçeli ve kimseyi ayırt etmeden bütün siyasi partilere, HDP dahil bir mektup göndereceğim. Tarım, gıda, hayvancılık, su konularını içeren çözüm önerilerimizi bir dosya halinde takdim edeceğim. Bundan yararlanmak serbesttir. Daha iyisini yapacak olan varsa tartışmaya hazırız. Kim randevu verirse 'Oraya gitmem buraya gitmem' yok. Saraya da giderim, CHP Genel Merkezi'ne de giderim, MHP Genel Merkezi'ne, HDP’ye de giderim. Yeter ki millete bir katkımız olsun" dedi.

6 MUHALEFET PARTİSİNİN BULUŞMASI

6 muhalefet partisi liderinin buluşmalarına ilişkin görüşü de sorulan İnce, "Ben 'İttifak olmaz' demiyorum. İttifak olmalıdır fakat ittifakın başarılı olması için önce ilkelerin olması lazım. Mesela dersin ki ‘Biz seçimi kazandığımızda EYT sorununu 6 ay içinde çözeceğiz. 3600'ü 45 gün içinde vereceğiz. Yurt kapasitesini 2 yıl içinde 2 katına çıkaracağız. Mazotun 10 lirasını çiftçiye devlet ödeyecek. Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 katına çıkaracağız. Eğitimi tarikatlara, cemaatlere bırakmayacağız’. Anlaştığınız konuları alt alta yazarsınız, ittifak ortaklarıyla imzalarsınız. Ortaya bir de lider çıkarırsınız. 'Adayımız da bu' dersiniz. O ittifak başarılı olur ama ortada aday yok. Ortada üzerinde uzlaştıkları metin yok. Gerisi altın gününe döner. Kimin evinde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler. Benim dediğim gibi olursa olur. Henüz onu göremedik. Şu anda altın günü olarak devam ediyor" diye konuştu.

(DHA)


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