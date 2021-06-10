Muharrem İnce: Ortak aday önerenlerin siyaseti bilmediklerini düşünüyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. İnce, erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Erken seçim olabilmesi için hem ya cumhurbaşkanının iradesi lazım ya da 360 milletvekili lazım. Yani her ikisi de iktidara bağlı ama biz Memleket Partisi olarak diyoruz ki 'Biz seçime hazırız; ama Türkiye’nin demokrasisinin önünün açılması lazım'. Gelin, seçime girme şartlarını kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Öyle '15 milletvekili, kiralık, sana gitsin' gibi ucube işlere girişmeyelim. Türkiye demokrasisinin önünü açın. Hemen seçime gidelim. Biz hazırız. Yanlış işlerle uğraşmayalım. Şu anda 20 gün oldu biz kurulalı; 51 vilayette örgütlendik. Bunu yakında 81 yapacağız ama kolaylaştırırsanız 'Biz seçime hazırız' diyoruz" diye konuştu.

"3 DİL ÖĞRETECEĞİZ"

Muharrem İnce, Kürtçe ana dilde eğitim ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Dediklerimin arkasındayım. Biz çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Bir; resmi dilimiz olan Türkçe’yi öğreteceğiz. İki; çocuklara evlerinde annesinden öğrendikleri dili öğreteceğiz. Üç; uluslararası bir dil öğreteceğiz. Hiçbir devlet çocuğun evinde öğrendiği dili, anasından öğrendiği dili unutturamaz. Bizim derdimiz bundan ibarettir. Ayrıca bu konuda 'Siyasetçiler konuşuyor' dedim. 'Pedagoji uzmanları, dil bilimciler, eğitimciler konuşsun' dedim" dedi.