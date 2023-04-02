Muharrem İnce'ye eleştiriler gündem yarattı, İmamoğlu'ndan çağrı geldi! Seçmene "Asla" diyerek seslendi: "Biz onlara bir şey demiyoruz"

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilip çekilmeyeceği merak konusu olurken geçtiğimiz günlerde gözler bu sorunun yanıtı için Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi ziyaretine çevrilmişti. Görüşmenin ardından adaylığına devam edeceğinin sinyallerini veren İnce'ye özellikle muhalefetten yöneltilen 'oyları bölme' eleştirisine ilişkin İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekti. Tüm seçmenlere seslenen İmamoğlu, "Ayrışmak isteyenler olabilir. Biz onlara bir şey demiyoruz" deyip çağrıda bulundu.

DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ile birlikte dün Sinop'a geldi. İlk olarak Sinop’un Gerze ve Erfelek ilçelerini ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra kent merkezinde KYK yurdunda bulunan depremzedeleri ziyaret etti. İmamoğlu, daha sonra Sakarya Caddesinde esnafı ziyaret ederek, Uğur Mumcu Meydanında vatandaşlara seslendi.

"İNSANLARI AZARLAYAN BİR DİLDEN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden İmamoğlu şöyle konuştu:

"Çok yoruldu memleket, çok sıkıldı, çok üzüldü. Siyasetin kirli alanını bu memleket yaşamaktan usandı. Her akşam sert bir insan yüzünü, parmak sallayan anlayışı ve insanları azarlayan bir dilden kurtulmak istiyoruz. Onu evine yollamak istiyoruz. Onu evine yollayıp emekli etmek istiyoruz. Memleketin üretime ihtiyacı var. Gençlerimizin umuda ihtiyacı var. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl, geleceği kucaklayacak iyi bir eğitim alması lazım."

"86 MİLYON İNSANIN EŞİTLENDİĞİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere de değinen İmamoğlu şunları söyledi:

"14 Mayıs’a giderken bakın 2017’den beri ülkemizde bir ittifak mücadelesi veriliyor. İnsanlar bir araya gelsin, bir arada düşünsün, ortak akılla memleketi yönetsin diye bu yola çıkıldı. Bu yıl bu yolculuğun lideri ve önderi gerçekten büyük emek vermiş. 2017 yılından beri büyük emek vererek bu yolculuğu yapan ve bugün hepimizin cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim size. Hep beraber bu seçimi kazanacağız. Cumhurbaşkanı adayımız da öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Evet, Millet İttifakı olarak seçime giriyoruz. Evet, hep birlikte çalışacağız. Millet İttifakı'nı iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek. Bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek. 86 milyon insanımız mutlu olacak, herkes mutlu olacak. 86 milyon insanın eşitlendiği bir dönem başlayacak."

"AYRIŞMAK İSTEYENLER OLABİLİR, SİZ OYUNUZU BÖLMEYECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu’nun ayrışmadan değil, birleşmeden yana olduğunu söyleyen İmamoğlu, seçmenlere şöyle seslendi:

"Sandıkta ayrışmaya müsaade yok. Asla ayrışmayacaksınız. Oyunuzun yeri, Millet İttifakı. Oyunuzun yeri, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla, ayrışmak isteyenler olabilir. Biz, onlara bir şey demiyoruz. Ama siz ayrışmayacaksınız. Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider. Ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz. Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacaksınız. Anlaştık mı? Söz mü? Güzel."

(DHA)

