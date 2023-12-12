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"Muharrem İnce'yi baba ocağına tekrar davet edecek mi?" CHP lideri Özgür Özel canlı yayında yanıtladı!

12.12.2023 20:31 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında seçim ve gündemle ilgili açıklamalar yapıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yerel seçimlerdeki ittifak konusunda görüşme yapması gündemde olan Özel, "İnce'yi baba ocağına tekrar davet edecek mi?" sorusuna "Ben baba ocağı çağrımı kişiye özel değil bütün Türkiye’ye yapıyorum. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapısı açık" diyerek yanıt verdi.

"Muharrem İnce'yi baba ocağına tekrar davet edecek mi?" CHP lideri Özgür Özel canlı yayında yanıtladı!

CHP lideri Özgür Özel, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Canlı yayında Işık'ın sorularını yanıtlayan Özel, yerel seçim gündemiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

"BU EVİN KAPILARI ŞARTLI AÇILMAZ"

Işık'ın "Muharrem İnce'yi baba ocağına tekrar davet edecek misiniz?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

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"Ben baba ocağı çağrımı kişiye özel değil bütün Türkiye’ye yapıyorum. Çağrı aslında siyaset yapmaktan çok baba ocağına gelmek ve orada hangi işin ucundan tutulacaksa o işin ucundan tutmak. Benim dediğim gelin şu görevi alın bu görevi alın değil. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapısı açık. Bu evin kapıları kimseye şartlı açılmaz. Kapılar açılır, kapıdan içeri girerken üye olursunuz. Baba ocağının tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. "

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"MUHARREM İNCE'YLE MESAJLAŞTIK"

"Muharrem Başkan ile telefon mesajlaşması yaptık. Ekrem Başkandan randevu istemiş. Bizim Ekrem Başkanla ilişkimiz, birbirimizin bilmesi gereken ne varsa birbirimize söylüyoruz. Ekrem Başkan 'İnce randevu istiyor' deyince 'Ben de siz kamu görevlisisiniz, mutlaka konuşacağı önemli şeyler vardır' dedim. "

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

"İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olması yönünde benim bir iradem var. Resmileşmesi için prosedörü tamamlayacağız. Parti meclisine teklif edilecek, oylanacak."

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"MUHARREM İNCE İZMİR ADAYI OLACAK MI?"

"İzmir meselesini Ekrem Bey de söyledi. Ben bir partinin genel başkanına başka bir partinin genel başkanının belediye başkanlığı teklif etmesini saygısızlık olarak görürüm. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğu düşünmüyorum. Bu tartışma ne maksatla yapıldı, bilmiyorum. "

MEMLEKET PARTİSİ, CHP'YE KATILACAK MI?

"Partinin partiye katılması başka bir prosedür. Bir siyasi parti ben varlığımı sonlandırıyorum, kendimi yakın hissettiğim partiye dönme iradem var derse ben bu niyet beyan edilir ve geri kalanlar konuşulur. Partinin kapıları ardına kadar açık. Geleceğim diyene seni istemeyiz demeyiz. "

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Özgür Özel CHP
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