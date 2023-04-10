Muharrem İnce'yi hedef aldı! Çok konuşulacak 'AK Parti' sözleri... Karamollaoğlu: "Aklım almıyor, destek veriyorsan çık söyle"

Her fırsatta seçimlerde alacağı oy oranı, hatta kazanma konusunda iddialı konuşan Muharrem İnce, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun hedefindeydi. Karamollaoğlu, İnce'nin adaylığının AK Parti'ye yaradığını savunurken dikkat çeken mesajlar verdi. Karamollaoğlu'nun Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e yaptığı açıklamalarda öne çıkan bir diğer gündem maddesi ise Saadet Partisi tabanının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yaklaşımına ilişkin değerlendirmesi oldu.

"AK PARTİ'NİN İŞİNE YARIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası adaylığını sürdüren ve gündemdeki yerini koruyan Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin Karamollaoğlu şöyle konuştu:

“Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AK Parti’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AK Parti’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağduyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum.”

"TABANIMIZDA FARKLI TEPKİLER VAR"

Öte yandan Karamollaoğlu, partisinin tabanının Kılıçdaroğlu'na yaklaşımını ise şu sözlerle değerlendirdi:

“Tabanımızda farklı tepkiler var. Bu farklı tepkileri dikkate alarak adım atma durumundayız. Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz. Çünkü tabanımız AK Parti’yi, Sayın Erdoğan’ı tanıyor. Bir, iki yıl içinde birtakım iddiaları ortaya atarak değişmiş gibi gözükmek kimseyi kandırmaya yetmez.”



