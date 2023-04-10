HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muharrem İnce'yi hedef aldı! Çok konuşulacak 'AK Parti' sözleri... Karamollaoğlu: "Aklım almıyor, destek veriyorsan çık söyle"

Muharrem İnce'yi hedef aldı! Çok konuşulacak 'AK Parti' sözleri... Karamollaoğlu: "Aklım almıyor, destek veriyorsan çık söyle"

10.04.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta oy pusulasında seçmenin karşısına çıkacak cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Muharrem İnce, gerek adaylıktan çekilmemesi gerekse Millet İttifakı'na sık sık yönelttiği tepkileri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İnce'nin adaylığının seçimlerde oluşacak senaryoyu nasıl etkileyeceği tartışmaları devam ederken Millet İttifakı'ndan İnce'ye sert bir çıkış geldi. İnce'ye "AK Parti'ye destek veriyorsan çık söyle" diye seslenen SP lideri Karamollaoğlu, "Aklım almıyor" dedi.

Muharrem İnce'yi hedef aldı! Çok konuşulacak 'AK Parti' sözleri... Karamollaoğlu: "Aklım almıyor, destek veriyorsan çık söyle"

Her fırsatta seçimlerde alacağı oy oranı, hatta kazanma konusunda iddialı konuşan Muharrem İnce, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun hedefindeydi. Karamollaoğlu, İnce'nin adaylığının AK Parti'ye yaradığını savunurken dikkat çeken mesajlar verdi. Karamollaoğlu'nun Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e yaptığı açıklamalarda öne çıkan bir diğer gündem maddesi ise Saadet Partisi tabanının Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yaklaşımına ilişkin değerlendirmesi oldu.

AA-20230329-30713093-30713087-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_MEMLEKET_PARTISI_GENEL_BASKANI_INCEYI_ZIYARET_ETTI

"AK PARTİ'NİN İŞİNE YARIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası adaylığını sürdüren ve gündemdeki yerini koruyan Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin Karamollaoğlu şöyle konuştu:

“Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AK Parti’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AK Parti’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağduyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum.”

AA-20230401-30738086-30738080-CUMHURBASKANI_ADAYLARININ_BIRLESIK_OY_PUSULASINDAKI_YERI_BELLI_OLDU

"TABANIMIZDA FARKLI TEPKİLER VAR"

Öte yandan Karamollaoğlu, partisinin tabanının Kılıçdaroğlu'na yaklaşımını ise şu sözlerle değerlendirdi:

“Tabanımızda farklı tepkiler var. Bu farklı tepkileri dikkate alarak adım atma durumundayız. Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz. Çünkü tabanımız AK Parti’yi, Sayın Erdoğan’ı tanıyor. Bir, iki yıl içinde birtakım iddiaları ortaya atarak değişmiş gibi gözükmek kimseyi kandırmaya yetmez.”

AA-20230409-30805634-30805632-CUMHURBASKANI_ADAYI_INCE_SECIM_CALISMASININ_ILK_ACIKLAMASINI_BOLUDAN_YAPTI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol isim haline gelmişti! AK Parti'nin listesine adını yazdırdıSembol isim haline gelmişti! AK Parti'nin listesine adını yazdırdı
Listede yer almamıştı! Yeni açıklamaListede yer almamıştı! Yeni açıklama
AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece zam geliyor…

Motorine bu gece zam geliyor…

Ünlü isimler listelerde, herkes onları konuşuyor

Ünlü isimler listelerde, herkes onları konuşuyor

Sadullah Ergin'den ilk açıklama

Sadullah Ergin'den ilk açıklama

Listeler sonrası iddialı sözler! Canlı yayında sayı verdi 'Simülasyonu...'

Listeler sonrası iddialı sözler! Canlı yayında sayı verdi 'Simülasyonu...'

15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

'İmamoğlu' detayı damgasını vurdu, toplantıyı terk etti!

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.