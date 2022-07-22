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Muhtara kurşun yağdırdı, elinde silahla kaçarken yakalandı

22.07.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Volkan S., aralarında bir dava nedeniyle husumet bulunan muhtar Ruhan Görgün’e (64) muhtarlık binasında kurşun yağdırdı. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüphelinin olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Volkan S., elinde silahla kaçarken yakalandı. İşte olayın detayları!

Dehşete düşüren olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’ndeki Tarihi Namazgah Parkı’nda meydana geldi. Elindeki silahla park içerisindeki muhtarlık binasına gelen Volkan S., aralarında dava bulunan muhtar Ruhan Görgün’e davayı geri çekmesini söyledi. Görgün'ün talebini reddetmesiyle ardı ardına ateş etti. Görgün bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı haldeki muhtar Görgün, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki bacağına da kurşun isabet eden Görgün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

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ELİNDE SİLAHLA GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin Namazgah Parkı’ndan kaçtığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parkın üst kapısından caddeye çıktığı, elinde silahla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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Volkan S.'nin olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı’nın arka sokağındaki Hayriye Camii’ne giderek cemaate muhtar Ruhan Görgün’ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi.

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Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı muhtarlık
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