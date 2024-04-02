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Muhtarlık seçimlerinde korkunç bilanço: 6 ölü, 62 yaralı! Akrabalar birbirine ateş açtı, yoldan geçenler yaralandı

02.04.2024 08:40
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Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraktı fakat muhtarları seçerken bolca kan döküldü. Seçime gidilen süreçte başlayıp seçim günü de devam eden kavgalarda 6 kişi canından oldu, 62 kişi ise yaralandı. Kavgalara muhtar adayları ve muhtarlar da karıştı.

Muhtarlık seçimlerinde korkunç bilanço: 6 ölü, 62 yaralı! Akrabalar birbirine ateş açtı, yoldan geçenler yaralandı

Muhtarlı kavgaları seçimlerin kanlı yüzü oldu. Akrabalar muhtar seçiminde anlaşamayınca birbirlerine ateş açtı, yoldan geçen vatandaşlar yaralandı. İşte il il muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgaların detayları ve bilançosu...

ARALARINDA POLİS DE VAR

Yurt genelinde 17 Mart'tan bu yana muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 62 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansının haberlerinden yapılan derlemeye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve öncesindeki süreçte muhtarlık yarışında üzücü olaylar yaşandı.

Yurt genelinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve İstanbul'da 1'er kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'DA MUHTAR TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 17 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar M.K'nin de bulunduğu 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde dün muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 16 kişi yaralandı.

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DİYARBAKIR'DA SEÇİM GÜNÜ 1 ÖLÜ 14 YARALI

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 12'si güvenlik güçlerince gözaltına alındı, 6 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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SİİRT'TE SEÇİM GÜNÜ POLİS YARALANDI

Siirt'in Konacık köyünde dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA-20240331-34146374-34146371-SIIRTTE_MUHTARLIK_SECIMI_NEDENIYLE_CIKAN_SILAHLI_KAVGADA_1_KISI_OLDU_4_KISI_YARALANDI

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1'i polis 8 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

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BURDUR

Burdur'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

BAYBURT

Bayburt'ta merkeze bağlı Balca köyünde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaş yaşamını yitirdi.

AA-20240401-34153574-34153573-ARNAVUTKOYDE_MUHTARLIK_SECIMI_NEDENIYLE_CIKAN_SILAHLI_KAVGADA_IKI_KISI_YARALANDI

Polis ekipleri ise olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişinin ise tedavisi sürüyor.

ISTANBUL---ARNAVUTKOYDE-1-KISININ-OLDUG_34504 (1)

Mardin’in Nusaybin ilçesinin kırsal Görentepe Mahallesi'nde de muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ISTANBUL---ARNAVUTKOYDE-1-KISININ-OLDUG_34504

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada ise 11 kişi yaralandı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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