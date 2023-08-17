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Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili yıllar sonra yeni talep! Cem Garipoğlu tartışması sürüyor! Rezan Epözdemir’den bir açıklama daha geldi

17.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Münevver Karabulut cinayeti yıllar sonra yeniden gündem oldu. Katil Cem Garipoğlu’nun ölümü ile ilgili şüphelerin olması ve mezarının açılması talebi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un mezarın açılmasının hukuken söz konusu olmamasını açıklaması üzerine Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’den yeni bir açıklama daha geldi.

Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili yıllar sonra yeni talep! Cem Garipoğlu tartışması sürüyor! Rezan Epözdemir’den bir açıklama daha geldi

Yaklaşık 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren katil Cem Garipoğlu ve ailesi yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını isterken, başvuruları reddedildi. Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağı tartışmaları ile ilgili son olarak da bir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi ve mezarın açılmasının hukuken söz konusu olmadığı belirtildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Epözdemir açıklamasında “Cumhurbaşkanının dahi mezarının açılabildiği bir yerde, adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması, soru işaretlerinin giderilmesi ve kamu vicdanının rahatlaması için mezarın evleviyetle açılması gerekir. Bu kapsamda hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

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MÜNEVVER KARABULUT'U CANİCE ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI

Cem Garipoğlu, 2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice katletti. Tam 197 gün boyunca firar eden Garipoğlu, aylar sonra avukatı tarafından polise teslim edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'yi sarsan cinayetin katil zanlısı, 2014'te cezaevinde intihar etti, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmedi. Cem Garipoğlu, Münevver'i Bahçeşehir'de öldürdükten sonra gövdesinden ayırdığı kafasını 40 km ötedeki Etiler'de bir çöp konteynerına bırakmıştı.

KARABULUT AİLESİNDEN 'MEZARI AÇILSIN' TALEBİ

Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

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BAKAN TUNÇ AÇIKLADI: CEM GARİPOĞLU’NUN MEZARI AÇILACAK MI?

Bakan Tunç yeniden gündeme gelen tartışmalara ilişkin Sabah'a konuştu. Son noktayı koyan Tunç "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı. 2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi.

Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu mezar

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