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Murat Hazinedar'dan hastane çıkışında koluna giren polislere tepki: Yapmayın bunu, itip duruyorsunuz ayıp

14.12.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Belesiyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski belediye başkanı Murat Hazinedar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Murat Hazinedar, hastanede çıkışında koluna giren polislere tepki göstererek "Yapmayın bunu. Bu bir komplo. İtip duruyorsunuz ayıp ayıp" dedi.

Beşiktaş Belesiyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski belediye başkanı Murat Hazinedar, geçtiğimiz gün Kastamonu Tosya'da yakalanmıştı. İstanbul'a getirilen Murat Hazinedar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

"YAPMAYIN, BU BİR KOMPLO"

Hazinedar sağlık kontrolünden sonra hastaneden çıkarken, yanındaki polislerin koluna girmesine sinirlendi. Polisin elini tutan Hazinedar, "Yapmayın, yapmayın bunu. Bu bir komplo. İtip duruyorsunuz ayıp ayıp" diyerek tepki gösterdi.

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Hazinedar daha sonra polisler tarafından araca bindirilerek emniyete götürüldü.

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NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
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Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)


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