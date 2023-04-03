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  4. Murat Kıyak, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi

Murat Kıyak, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi

03.04.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak, görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimde daire başkanlığına yeniden seçildi.

Murat Kıyak, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi

Kıyak'ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 6. Hukuk Dairesi başkanlığı için seçim yapıldı. Murat Kıyak, yeniden Daire Başkanlığına seçildi.

MURAT KIYAK KİMDİR?

Isparta Gelendost'ta 1959'da doğan Kıyak, Doğanhisar İmam Hatip Lisesini tamamlayıp, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, sırasıyla Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay Üyeliğine 2011'de seçilen Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 23. Hukuk Dairesi Başkanlığı, 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı ve 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na getirildi. (AA)

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