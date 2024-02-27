Murat Kurum, Binali Yıldırım ile yaşadıklarını bizzat anlattı! Erdoğan'ın da katıldığı törendeki görüntüler gündem olmuştu

Murat Kurum ile Binali Yıldırım arasında açılış törenindeki kurdele kesme merasimi sırasında yaşananlar kameralara yansırken dikkatlerden de kaçmadı. 'Protokol krizi' yaşandığı iddialarını yalanlayan Murat Kurum, görüntülerde neler yaşandığını ve konuşulanları anlattı.

KURDELE KESİLECEKKEN YILDIRIM'A YER GÖSTERDİ

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi dün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesilecekti, o sırada Kurum ile Yıldırım arasında yaşananlar dikkat çekti.

İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kurum'un Binali Yıldırım'ın kulağına bir şeyler söyleyip durduğu yerden ileriyi gösterdiği görüldü. Buna karşılık Yıldırım ise yerinde durmaya devam etti. Görüntüleri 'protokol krizi' olarak yorumlayanlara Murat Kurum'dan Habertürk'te katıldığı canlı yayında tepki geldi.

"AYIP OLUR, GEÇMEYEYİM"

Kurum, çok konuşulan o anları şöyle açıkladı: "Burada çok samimi bir şekilde Binali ağabeye dedim ki 'Sayın başbakanım, sayın cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır. Siz soluna geçin, orada olun.' O da dedi ki 'Şimdi ayıp olur, geçmeyeyim.'

"O KADAR NEZAKET SAHİBİ BİR AĞABEYİMİZ"

Orada büyüğümüz, başbakanlık yapmış ağabeyimize 'Siz cumhurbaşkanımızın yanına geçin' diyorum. O da nezaket gösterip 'Murat bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' diyor. O kadar nezaket sahibi bir ağabeyimiz.

"Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir krizmiş de bu birbirimize gülerek 'Oraya geçmeniz lazım' diyoruz? Kriz yok. Binali ağabeyimiz gerçekten tevazu sahibi siyasi bir büyüğümüz. 'Sen adaysın, sen gel burada dur' diye çekiştirdi beni."