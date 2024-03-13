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Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım, 31 Mart'ta biz kazanacağız"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
13.03.2024 00:01
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında seçim gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kurum, "Birazdan soracaksınız anket sonucu ama ben size seçim sonucunu açıklayayım. 31 Mart'ta onlar ne derse desin ne yaparsa yapsın biz kazanacağız. Tüm İstanbul sevinecek, kaybeden kimse olmayacak." şeklinde konuştu.

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım, 31 Mart'ta biz kazanacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan Kurum, "Siyasi iradesini herkesin yansıtması en doğru olanıdır. Maalesef muhalefet bizi yapacağımız işlerle ilgili eleştiremiyor. Tek konuştukları ne; şurada gaf yaptı, burada şöyle söyledi. Aslında en büyük gafı kendileri yapıyor. Sırtında küfesi boş, yaptığı bir iş yok, 5 seneyi boşa geçirdi. İstanbulluları üzdüler, kırdılar. Yok bareti ters giydi, yok Gazze ile ilgili gaf yaptı. Bareti görse bunlar kayak tatilinde üzerine binip kayarlar" dedi.

"ÇÖZÜM TOPLU ULAŞIM"

Kurum, "Her şeyi biz biliriz anlayışı İstanbul'un ihtiyacı olan bir anlayış değil. İstanbul'da yaşayan gençlerin umudu olmak zorundasınız. İnsanlar trafikte 3 saatte işe gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. "Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim..." Yok öyle yağma. Siz evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Nasıl olur ya böyle bir şey. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. Çözüm ne? Yatırım, toplu ulaşım." ifadelerini kullandı.

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"BEN SİZE SEÇİM SONUCUNU AÇIKLAYAYIM"

Murat Kurum, "Birazdan soracaksınız anket sonucu ama ben size seçim sonucunu açıklayayım. 31 Mart'ta onlar ne derse desin ne yaparsa yapsın biz kazanacağız. Tüm İstanbul sevinecek, kaybeden kimse olmayacak. İstanbul'u burada yaşayan tüm İstanbullularla birlikte yöneteceğiz. " şeklinde konuştu.


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