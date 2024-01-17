Murat Kurum'dan İBB çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili açıklama! 'Söz' verip o tarihi işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum yaptığı açıklamada İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü vererek "1 Nisan’ı bekleyin" açıklaması yaptı.

Paylaşımında Kurum şunları ifade etti:



“Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB’de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan’ı bekleyin.”

Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB’de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar.

Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve… — Murat KURUM (@murat_kurum) January 17, 2024







