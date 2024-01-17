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  4. Murat Kurum'dan İBB çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili açıklama! 'Söz' verip o tarihi işaret etti

Murat Kurum'dan İBB çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili açıklama! 'Söz' verip o tarihi işaret etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 20:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü verdi.

Murat Kurum'dan İBB çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili açıklama! 'Söz' verip o tarihi işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum yaptığı açıklamada İBB çalışanlarına özlük hakkını iyileştirme sözü vererek "1 Nisan’ı bekleyin" açıklaması yaptı.

Paylaşımında Kurum şunları ifade etti:

“Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB’de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan’ı bekleyin.”


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Murat Kurum
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