Murat Kurum İstanbul için projelerini açıklıyor! 'Metrobüs Silivri'ye kadar uzanacak' dedi deprem tehlikesine dikkat çekti 'Terörle mücadele kadar önemli'

Seçimlerin en çok merak edilen kenti İstanbul için adaylar çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Murat Kurum'u çıkardı. Öte yandan İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu duyururken Zafer Partisi de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'yla yarışa dahil oldu.

Murat Kurum İstanbul'da 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' programında yeni projelerini tanıtıyor.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Birbirinden kıymetli misafirlerimiz. Değerli yol arkadaşlarım, aziz İstanbulumuzun güzel insanları, bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, İstanbul hepimizin diyerek bize destek veren tüm kardeşlerimize en derin sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.

Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek büyük adımları konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul Zamanı' diyeceğiz İstanbul'un yarınları için kutlu bir yola çıkacağız. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu için heyecanla bir araya geldik. İstanbul vizyonu halkın vizyonudur. Ben hepinize bu şehri İstanbul'da yeniden dirilişi başlatacak olan Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'na hoşgeldiniz diyorum.

İnsanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yaklaşımının adı 'Siztem İstanbul'. Merkezinde sadece siz varsınız.

TRAFİKTE 288 SAAT KAYBEDİLİYOR

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran yüzde 90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

"İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL PROJESİ YAPIYORUZ"

İstanbul’da ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Biz 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. Önceliğimiz İstanbul’u trafik çilesine mahkum etmemektir. İlk 5 yılın sonunda azalacak olan İstanbul trafiği 10 yılın sonunda son bulacaktır. İstanbul'da iki yakaya 2 tünel projesi yapıyoruz. Yenisahra- Bostancı etabında tüneller süratle bitecek.

ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINACAK

151 adat kavşak düzenleme projemizi hemen hayata geçireceğiz. Mahmut Bey kavşağı gibi trafik yoğunluğu oluşturan tıkanıklıkları ortadan kaldıracağız. Trafik akışı kesintisiz hale gelecek. İstanbul trafiği bu manada rahatlayacak. İstanbul'un trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu projelerle kent içi trafiğinde bulunan ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız.

SİLİVRİ'YE METROBÜS

Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır. D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız.

İSPARK'TA İNDİRİM

Sokaklarımızı otopark olmaktan kurtaracağız. İlk 5 yılda, üstü park, altı otopark olan tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Bu otoparklarımız deprem sırasında da toplanma alanı olarak faaliyet göstereceğiz. İSPARK aracını evinin önüne park eden insanlardan bile para aldığı halde zarar ediyor. Biz göreve gelir gelmez evinin önüne park eden araçlardan gece gündüz hiçbir şekilde para almayacağız. İSPARK otopark ücretlerine tam yüzde 25 indirim yapacağız.

DENİZ ULAŞIMININ PAYI 2 KAT ARTACAK

İstanbul trafiğini rahatlatmak için deniz ulaşımının payı 2 kat artacak.

3 yeni hat;

İstinye Yenikapı arabalı vapuru

Çubuklu Yenikapı arabalı vapuru

Çengelköy Yenikapı arabalı vapuru projeleriyle karayoluna alternatif ulaşım imkanları eklenecek.

BİSİKLET YOLU UZUNLUĞU İKİ KATINA ÇIKARTILACAK

İstanbul’u egzozdan olabildiğince arındırmak ve modern mobiliteye katkı sağlamak için elektrikli araç şarj istasyonları artırılacak. Yayaların merkeze alındığı, bütünleşik ulaşım sistemleriyle arabasız bir hayata geri dönüşün temelleri atılacak.

Akıllı ulaşım sistemleri hayata geçirilecek. Yeni nesil mobilite ve akıllı ulaşımı teşvik etmek için de; bisiklet cazip ulaşım aracı haline getirilecek. Bisiklet yolu uzunluğu 2029 yılına kadar iki katına çıkartılıp 1000 kilometreye, 2034 yılına kadar ise 1500 kilometreye ulaştırılacak. Bisiklet parklarının sayıları artırılacak, nitelikleri geliştirilecek.

Yeni ve kullanışlı scooter park alanları kurulacak, paylaşımlı bisiklet yaygınlaştırılarak kullanımını teşvik edecek adımlar atılacak.

"DEPREM, MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür.

Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; Afetlere dirençli bir İstanbul vaad ediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

2019 yerel seçimlerinden önce; “deprem seferberliği ilan ediyoruz” denmişti. “İstanbul’u 5 yılda depreme hazırlayacağız” denmişti. “Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz” hedefi konulmuştu. “15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz” vaadi verilmişti.

Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5’ini bile yapamamaktır.

Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler. Dönüşüm meselesi ciddiyet ister, sorumluluk duygusu ister. Çünkü bu, insanımızın barınma hakkıdır, güvenli yaşama hakkıdır. Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik, bundan sonra da asla terk etmeyeceğiz.

700 BİN LİRA HİBE, 700 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

İstanbullulara söz, tek riskli yapı kalmayıncaya kadar koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İstanbul BB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur.

KİRA ARTIŞINA ÖNLEM 100 BİN KONUT

Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.

"İSTANBUL'UN DİJİTAL İKİZİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Olası depremlere karşı afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini bileceğiz. İstanbul'un her sokağının her binasının görebileceği İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını afete hazır hale getireceğiz.

Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.

HER MAHALLEYE KREŞ SÖZÜ

Çalışan annelerimize müjdemizi verelim. Biz söz verdiğimiz zaman tutarız. Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğiz. 7 gün 24 saat nöbetçili olacak.







