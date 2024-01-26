Murat Kurum'un vaatlerini açıkladığı toplantıda 'Kanal İstanbul' bilmecesi: Merak uyandırmıştı, nedeni belli oldu

Murat Kurum, “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” mevcut İBB yönetimini eleştirilirken kendi projelerini de bir bir açıklayıp detaylandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "çılgın proje" olarka nitelendirdiği Kanal İstanbul'dan hiç söz açılmadı.

"DEMEK Kİ HALKIN SICAK BAKMADIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Toplantıya katılan gazetecilerden, Nagehan Alçı da bu konuyu Habertürk'teki köşesine taşıdı. Kurum'un bu konuyla ilgili daha önce yaptığı “İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir konu bizim de gündemimizde olmayacak” açıklamasını anımsatan Alçı, "Demek ki halkın Kanal İstanbul’a sıcak bakmadığını ve bunun oy getirmeyeceğini düşünüyorlar" yorumunda bulundu.

"İSTANBUL'UN ÖNCELİĞİ DEĞİL"

Kanal İstanbul'dun seçim programında yer almamasıyla ilgili Alçı, Kurum'un çevresinden ise "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı" yanıtını aldığını paylaştı. Alçı, "Belli ki Kanal İstanbul AK Parti’nin gündeminden düşmüş" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇILGIN PROJE"DE İLK ADIM ATILMIŞTI

Kanal İstanbul projesinde ilk köprünün temeli 6 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende atıldı.

Erdoğan, ''Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz'' demişti.

Projeyle ilgili beklenti ise 15 milyar maliyetle 2027'de tamamlanması.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





