Müsilaj balıkçıları erken paydos ettirdi, kabus uydudan görüntülendi

Müsilajın teknelere de zarar verdiğini belirten Kartal, “Teknelerin soğutma sistemleri suyu teknenin altından aldığı için müsilaj filtreleri kaplıyor. Özellikle teknenin motorunda yanma meydana geliyor. Marmara Denizi'nde ortama 5 bin 12 metreden küçük balıkçımız var. Bu balıkçılarımızın tamamı şu an eve götürecek ekmek bulamıyor. Marmara Denizi için acil tedbir alınması lazım. Bu kirliliğin denize akmaması gerek. Beş aydır evine ekmek götüremeyen balıkçı arkadaşlarımız yetkililerden bir destek bekliyor” ifadelerini kullandı.

''DENİZ SALYASI BİZİ DENİZDEN SOĞUTTU''

Olta balıkçılığı yapan Ramazan Dereli ise ,“Müsilaj biz balıkçıları çok etkiledi. Müsilaj her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Şu an Marmara Denizi nefes alamaz hale geldi. Ben oltacıyım olta atarken deniz salyası tellere takılıyor. Ağ atan arkadaşlarım 20 dakika sonra ağları çekmek zorunda kalıyor. Attıkları ağları bulamayanlar da var. Müsilaj son bir aydır kendini çok hissettirdi. Hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Mart ayından bu yana 1 kilo istavrit tutabildim. Eskiden 15 dakikada 3 kilo balık tutabiliyorduk. Deniz salyası bizi yıldırdı. Denizden, meslekten soğuttu. Yetkililerin bir an önce bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ! MARMARA'YI BOYDAN BOYA KAPLADI

Öte yandan Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.