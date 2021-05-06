Müsilaj balıkçıları erken paydos ettirdi, kabus uydudan görüntülendi

Son günlerde Marmara Denizi'nin farkı noktalarında yoğun olarak görülen müsilaj, çevreye ve deniz canlılarına zarar vermesinin yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Ocak ayından bu yana etkili olan müsilaj, balıkçıların sezonu erken kapatmasına neden oldu.

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Erdoğan Kartal, “Balıkçılara deniz salyasının etkileri oldukça fazla. Ocak ayından beri Marmara Denizi bu şekilde ve gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Biz balıkçıların beş aydır denizde avcılığımız ve gelirimiz yok. Müsilaj daha önceki yıllarda da oldu ama bizleri bu kadar ekilemedi. Bizlere bu kadar zarar veren müsilajı ilk defa yaşadık” dedi.

''MARMARA DENİZİ BU SENE BALIKÇISINA EKMEK VERMEDİ''

Marmara balıkçısının çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyleyen Kartal, “Ocak ayından bu yana balıkçıların tamamı çalışmıyor. Bütün balıkçılarımız üç ay önce kendiliğinden paydos etti. Karadeniz’de bu sene işler iyiydi ancak Marmara denizi bu sene balıkçısına ekmek vermedi. Balıkçılarımız ağlarına atsa da müsilajdan dolayı ağı almakta çok sıkıntı yaşıyor. Bazı balıkçı arkadaşlarımızın ağları kayboldu” diye konuştu.