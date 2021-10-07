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  4. Müsilaj etkisini kaybedince balıklar geri döndü! Sürü halinde geziyorlar

Müsilaj etkisini kaybedince balıklar geri döndü! Sürü halinde geziyorlar

07.10.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi’nde etkisini kaybeden müsilajın ardından, kırlangıç, levrek ve torik türündeki balıklar sürüler halinde gezmeye başladı. Dalgıç tarafından kaydedilen görüntülerde, müsilajın deniz suyu içerisinde de etkisini kaybettiği görüldü.

Müsilaj etkisini kaybedince balıklar geri döndü! Sürü halinde geziyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla, 250 tondan fazla müsilajın toplandığı İzmit Körfezi’nde, müsilaja karşı mücadele sürüyor. Yapılan çalışmalarla kıyılardaki müsilaj tabakaları büyük miktarda ekipler tarafından toplanıyor. İzmit Körfezi’nin derinliklerinde zıpkınla avlanan dalgıç Levent Şişman da kırlangıç, levrek, torik türünde sürüler halinde gezen balıkları görüntüledi. Görüntülerde, deniz yüzeyinden sonra deniz suyu içerisinde de müsilajın etkisini kaybettiği görülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmit deniz salyası
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