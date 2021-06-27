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  4. Müsilaja bile aldırmadılar! Kısıtlama günü denize girdiler

Müsilaja bile aldırmadılar! Kısıtlama günü denize girdiler

27.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da son hafta sonu kısıtlamasında sıcaklar koronavirüs yasaklarını bile unutturdu. Vatandaşlar, Avcılar Ambarlı sahiline akın eden vatandaşlar, denize girdi. Bölgeye gelen polisler, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Ülke genelinde korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması önümüzdeki hafta kalkıyor. İstanbul'da kısıtlamanın olduğu son pazar gününde vatandaşlar Avcılar Ambarlı sahiline gelerek denize girdi.

MÜSİLAJA BİLE ALDIRMADILAR

Gençler, sahil kenarındaki kirliliğe ve müsilaja aldırmadan serinlemeye çalıştılar. Bir süre eğlenerek yüzen gençler, polis engeline takıldılar.

EKİPLER GENÇLERİ EVLERİNE GÖNDERDİ

Sahile gelen polis ekipleri yüzenleri denizden çıkararak, evlerine gönderdi. Polisi görenler hemen denizden çıkarak sahilden uzaklaştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
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