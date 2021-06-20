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  4. Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi

Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi

20.06.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi’nde etkisi artarak devam eden müsilaj, denizin altını tamamen beyaza bürüdü. Müsilajın öldürdüğü deniz canlıları ise, dalgıç kamerası tarafından görüntülendi.

Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi

Marmara Denizi’nde etkisini her geçen gün arttıran müsilaj, su altında yaşayan canlılara oldukça zarar veriyor.

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GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Müsilajın, deniz altındaki bu tahribatını gözler önüne sermek isteyen dalgıç Levent Şişman, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Sahili’nde dalış yaptı. Su altında bir süre gezinen Şişman, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

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DENİZİN ALTINI BEYAZA BÜRÜDÜ

Şişman’ın denizin altında kamerası ile kaydettiği görüntülerde, müsilajın denizin altını adeta bir kar gibi beyaza bürüdüğü görülüyor. Görüntülerin devamında ise, salya ile kaplanan deniz canlılarının ölü olarak bulunması ise tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

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Dalgıç Şişman, müsilaj ile birlikte bölgede yengeç ölümlerinin artarak devam ettiğini söyledi. (İHA)

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deniz salyası

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