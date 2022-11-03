'Musk operasyonu' başlıyor! Ofiste bile uyudular ancak yarısı gidecek: Üstelik hepsi bu kadar değil

Elon Musk Twitter'ı satın aldı ancak sosyal medya platformunda birbiri ardına flaş gelişmeler yaşanıyor. Ünlü milyarder Twitter'ın çehresini değiştirmeye çalışırken, 8 dolarlık mavi tik ücreti alacağını da açıkladı. Bu ücret birçok Twitter kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı. Musk 8 dolarlık mavi tik ücretinin aslında düşük bir ücret olduğunu anlatmaya çalışırken, Twitter çalışanları ise şirketteki kariyerlerini düşünüyor. O çalışanların geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın teslim tarihlerini karşılayabilmek için ofiste uyudukları öne sürülmüştü. Şimdi ise tüm çalışanların yarısına kötü haber geldi.

ÇALIŞANLARIN YARISINI KOVACAK

Bloomberg, yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Elon Musk'ın Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkartmayı planladığını bildirdi. Diğer bir deyişle yaklaşık 3.700 kişi işten çıkartılacak. Musk'ın maliyetleri düşürmek amacıyla bunu yapacağı söyleniyor. Rapora göre Twitter'ın yeni sahibi, bu karardan etkilenen personeli cuma günü bilgilendirecek.

Ayrıca Musk'ın sosyal medya şirketinin her yerden çalışma politikasını tersine çevirmeyi planladığı ve bazı istisnalar yapılabilse de çalışanların ofisten çalışmasını zorunlu kılacağı ifade edildi.

ÜCRETLİ MAVİ TİKTEN SONRA ÜCRETLİ VİDEO

The Washington Post tarafından elde edilen bir e-postaya göre Twitter, "Paywalled Video" isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Twitter bu özellikle insanların video yayınlamasına izin verecek ve kullanıcılardan bunları görüntülemeleri için ücret alacak. Şirketin ödenen ücretten pay alacağı söylenirken, uzmanlar, cinsel içeriğin Twitter’da yayınlanabiliyor olmasından dolayı Onlyfans uyarısı yapıyor.

YASAKLILAR HEMEN GERİ GELMEYECEK

Özellikle Twitter'da yasaklı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönebileceği söyleniyor. Musk ise yasaklıları Twitter’a hemen geri almayacaklarını açıkça ortaya koydu. Ünlü milyarder, “Twitter, Twitter kurallarını ihlal ettiği için platformdan çıkarılan hiç kimseyi yeni dönem netleşmeden en az birkaç hafta süre platforma geri almayacak.” dedi. Ayrıca, “Twitter’ın içerik denetleme konseyi, sivil haklar topluluğu ve nefret kaynaklı şiddete maruz kalan grupları da içerecek şekilde farklı görüşlere sahip temsilcilerden oluşacak.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tech Crunch'ın haberine göre Elon Musk, içerik denetleme planları hakkında bir grup insan hakları savunucularıyla görüştü. Görüşmeden sonra Musk, en azından ABD ara seçimlerinin sonuçları onaylanana kadar mevcut seçim politikalarını sürdürmeyi taahhüt etti. Toplantıya katılan liderlerin açıklamalarına göre, Musk, daha önce yasaklanmış Twitter kullanıcılarını, bunun için şeffaf bir süreç olana kadar eski haline getirmeyeceğini söyledi. Musk ayrıca, önerilen içerik denetleme konseyine nefret kaynaklı şiddete maruz kalan grupların temsilcilerini dahil etmeyi taahhüt etti.

VINE UYGULAMASI

Elon Musk Vine'ın geri dönmesiyle alakalı bir anket düzenlemişti. Ankete katılanların büyük çoğunluğu ise Vine'ın geri dönmesini istiyor. Axios'a göre ise Twitter çalışanlarından, neyin kullanılabilir olduğunu görmek için Vine'ın kodunu gözden geçirmeleri istendi. Ancak bu yol umut verici görünmüyor. Çünkü bu kod 6 yaşı geçti. Bazıları 10'u da geçti. Eski bir Vine çalışanı olan Sara Beykpour, bu konuyla ilgili bir tweet atarak, "Oraya bakmak istemezsiniz. Vine'ı canlandırmak istiyorsan baştan başlamalısın." dedi.

BEYAZ SARAY FİLTREYE TAKILDI, MUSK TWEET ATTI

Beyaz Saray, resmi Twitter hesabından sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin yapılan bir Twitter paylaşımını "eksik bilgi içerdiği" gerekçesiyle sildi. Paylaşımda, "Başkan Biden'ın liderliğinde, yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik yardımlarında en yüksek artışı aldı." ifadesi yer alıyordu. Ancak Twitter, "bilginin doğruluğunu kontrol et" özelliğini kullanarak bu bilginin eksik olduğunu, ödemelerdeki bu artışın nedeninin yüksek enflasyon olduğunu belirtti.

Bu durum üzerine Beyaz Saray, söz konusu paylaşımı sildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde bu konunun sorulması üzerine, "Bu tweet, eksik bilgi içeriyordu. Biz genelde bir tweet paylaştığımızda bunun bir bağlamı olur ama bunda yoktu." ifadesini kullandı.

Elon Musk ise bu konuyla ilgili bir tweet'e yanıt vererek "Sistem çalışıyor" dedi ve kahkaha emojisi koydu.

KONFERANS İPTAL EDİLDİ

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, Chirp geliştirici konferansını iptal etti. Konferansın 16 Kasım'da San Francisco'da yapılması planlanıyordu. Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geliştiriciler de dahil olmak üzere Twitter'ı herkes için daha iyi hale getirmek için şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz! Yakında sizinle paylaşmaktan heyecan duyacağımız bazı şeyler geliştirirken Chirp geliştirici konferansını iptal etmeye karar verdik." denildi.

NEW YORK PLANI

Guardian'da yer alan iddialara göre Twitter'da reklamlarının yanında zararlı içeriğin görünme potansiyeli konusunda endişeler oluştu. Bu yüzden Musk'ın ekibi, önümüzdeki hafta New York'ta reklamverenlerle görüşmeyi planlıyor. Twitter'ın bazı reklamverenlerinin reklam vermeyi geçici olarak durdurduğu biliniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 8 DOLARA MAVİ TİK ALABİLİRSİNİZ

Bloomberg'in haberine göre, Elon Musk, önümüzdeki hafta mavi tik satmaya başlamayı hedefliyor. Yakın kaynaklara göre mavi tik, pazartesi günü kadar erken yayınlanabileceği söylenen aylık 8 dolar maliyeti olan aboneliğin bir parçası olacak. Bir kaynak, halihazırda mavi tiki olan kullanıcıların ödeme yapmaları gerekmeyecekleri çok aylı bir süreye sahip olacaklarını belirtti. Bu sürenin sonunda mavi tik için ödeme yapmaları gerekecek veya mavi tiklerini kaybedecekler.

MUSK'TAN BİR ANKET DAHA

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Musk Twitter hesabından bir anket daha açtı. Ankette "Reklamverenler neyi desteklemelidir?" diye soran Musk, takipçilerine iki seçenek sundu; "Konuşma özgürlüğü" ve "Politik doğruluk"

Halihazırda konuşma özgürlüğü büyük farkla önde.

MUSK'TAN İLGİNÇ SÖZLER

Son olarak 8 dolarlık mavi tik ücretinin yüksek olduğunu söyleyen kişilere meme'lerle cevap veren Musk, Twitter hesabından tweet'ler atmaya devam edip ilginç cümleler paylaşmayı da sürdürüyor. İşte bunlardan bazıları;