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    4. Musluktaki inatçı kireç lekelerine son! Musluklarınız pırıl pırıl parlayacak

    Musluktaki inatçı kireç lekelerine son! Musluklarınız pırıl pırıl parlayacak

    18.08.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kireç lekeleri ne zor çıkan lekelerden biridir. Ev hanımlarının başına dert olan kireç lekeleri için internette doğal çözüm yolları araştırılıyor. Genellikle banyo ve lavabolarda sık sık rastlanılan kireç lekeleri metallerin üzerinde hoş görünmeyen görüntüye sebebiyet veriyor. Musluklardaki su lekelerinden, kireçten kurtulmak istiyorsanız bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.

    Mutfak ve banyo musluklarında, duş başlıklarında oluşan kireçler çoğu insanın kabusu oluyor. İnatçı lekelerden biri olan kireç lekelerinden kurtulmak için kimyasal kireç sökücü kullanmak istemeyenlere doğal kireç sökücü tarif bulunuyor. İşte muslukları ayna gibi parlatma yöntemleri...

    kireç

    KARBONAT

    Karbonat pek çok alanda olduğu gibi musluk temizliğinde de güvenle kullanabileceğiniz doğal malzemeler arasında yer almaktadır. Bir fırça yardımı ile bu malzemeyi muslukları temizlerken kullanabilirsiniz. Fırçanın üzerine döktüğünüz karbonat ile musluğu güzelce ovalayın ve sonrasında soğuk su ile durulayın. Kireç kalıntılarının yok olduğunu göreceksiniz.

    KARBONAT

    LİMON

    Limon içerdiği asit sayesinde musluklarda biriken kireç gibi tortuların temizlenmesinde etkilidir. Kullanılmış bir limon ile muslukları ovalamak hem ekonomik hem de pratik bir musluk temizleme yöntemidir. Bu işlemden sonra musluğu soğuk su ile durulamayı unutmayın. Daha parlak bir görüntü elde etmek için durulama işleminden sonra bir bez yardımı ile musluğu kurulayabilirsiniz.

    LİMON

    BEYAZ SİRKE

    Sirke de limon gibi temizlikte etkisi oldukça yüksek olan doğal malzemelerden birisidir. Sirkeli ya da sirkeli karbonatlı su ile musluk temizliği yapabilirsiniz. Sirke asitli yapısı sebebiyle kireç ve tortuların musluktan temizlenmesine yardımcı olur. Karbonat üzerine dökülen sirke de tepkime oluşturarak alanın daha iyi temizlenmesini sağlarken aynı zamanda tıkanmış musluk filtrelerinin de açılmasını sağlar.

    BEYAZ SİRKE

    DİŞ MACUNU

    Eğer musluğunuz altın ya da bronz değilse onu diş macunu ile temizleyip parlatabilirsiniz. Macunu musluğun üzerine sıktıktan sonra yumuşak bir bez yardımı ile iyice ovalayın. Birkaç dakikalık ovalama işleminden sonra musluğu durulayın ve bir bez ile gülece kurulayın.

    DİŞ MACUNU

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