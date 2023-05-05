Musluktaki kireç ve su lekelerini geçiren mucizevi temizlik tüyosu! Temizlik malzemelerine para vermeye son

Muslukta biriken su lekelerinin giderilmemesi zaman içerisinde kireçlerin oluşmasına sebep olabiliyor. Musluktaki su lekelerinin bakımsız göründüğünü düşünenler su lekelerini geçirmek için çözüm önerileri arıyor. TikTok'ta bir kişi evde denediği basit temizlik tüyosu musluktaki su lekelerinden anında kurtulduğunu paylaştı.

MUSLUK SU VE KİREÇ LEKESİ TUTMUYOR

Milyonlarca kişinin izlediği videoda uzman, bir mum alıp banyo musluğunun her yerine sürüyor.

Tüm yüzey kaplandıktan sonra, kuru bir bez alarak musluğun üzerindeki mum kalıntısının üzerinden nazikçe geçiyor.

Balmumu kaygan bir yüzey oluşturduğundan, su hemen dökülüyor ve leke bırakmıyor. Bu tüyo karşısında şaşkınlık yaşayan sosyal medya kullanıcıları kolay temizlik yöntemini kesinlikle deneyeceklerini paylaştı.

Biri "Mumun tozu tutma konusunda inanılmaz bir yeteneği var" dedi.



