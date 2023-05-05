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Musluktaki kireç ve su lekelerini geçiren mucizevi temizlik tüyosu! Temizlik malzemelerine para vermeye son

05.05.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyo ve mutfak musluklarında oluşan kireçler, su lekeleri bakımsız görünümlere sebep oluyor. Musluktaki su lekelerini geçirmek için farklı temizlik ürünleri kullanılsa da bu ürünler istenilen sonuçları sağlayamayabiliyor. Temizlik uzmanları musluktaki kireç ve su lekelerinin çözümünün her evde bulunan bir malzemeden geçtiğini açıkladı.

Musluktaki kireç ve su lekelerini geçiren mucizevi temizlik tüyosu! Temizlik malzemelerine para vermeye son

Muslukta biriken su lekelerinin giderilmemesi zaman içerisinde kireçlerin oluşmasına sebep olabiliyor. Musluktaki su lekelerinin bakımsız göründüğünü düşünenler su lekelerini geçirmek için çözüm önerileri arıyor. TikTok'ta bir kişi evde denediği basit temizlik tüyosu musluktaki su lekelerinden anında kurtulduğunu paylaştı.

MUSLUK SU VE KİREÇ LEKESİ TUTMUYOR

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Milyonlarca kişinin izlediği videoda uzman, bir mum alıp banyo musluğunun her yerine sürüyor.

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Tüm yüzey kaplandıktan sonra, kuru bir bez alarak musluğun üzerindeki mum kalıntısının üzerinden nazikçe geçiyor.

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Balmumu kaygan bir yüzey oluşturduğundan, su hemen dökülüyor ve leke bırakmıyor. Bu tüyo karşısında şaşkınlık yaşayan sosyal medya kullanıcıları kolay temizlik yöntemini kesinlikle deneyeceklerini paylaştı.

Biri "Mumun tozu tutma konusunda inanılmaz bir yeteneği var" dedi.

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