Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Kırgın değilim!

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılıyor.

İşte Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları:

"İktidar 25 yıldır belediyeleri yönetiyor. Muhalefet olarak görevimiz iktidarın yaptığı yanlışları söyleyip belediye başkanlarını bir yıl önce açıklamak. Belediyeler sizdeyse o adayları da en az ay önceden açıklamalısınız. Adayların açıklanmasını da parti içerisinde toplumsal barışla yapmak lazım. Milletvekilliği başka belediye başkanlığı başka… Ana muhalefetin belediye başkan adaylarını geç açıklamasından dolayı sıkıntılar var.

"KILIÇDAROĞLU'NA KIRGIN DEĞİLİM"

Ben sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na kırgın değilim. Ben kendisinin iyi niyetli olduğunu biliyorum ama üzüntüm şudur. Sayın genel başkanın çevresinde genel başkanı eksik bilgiler veren, yanlış yönlendiren bir kadro var. CHP genel merkezinde CHP’nin iktidar olmasını istemeyen bir kadro var. Onlar kendi koltuklarını koruyorlar.

Yerel yönetimlere bakan genel başkan yardımcısının görevi adayları bir an önce belirlemek. Ordu Milletvekili.. Ordu’da daha düne kadar aday belli değildi. CHP’de iktidara hazırlık yapan kadronun az olduğunu ve Kılıçdaroğlu’na eksik bilgi verdiğini düşünüyorum"



