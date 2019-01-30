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Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP'ye katılmak için bugün, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmeyince partiden istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'ye geçiyor. Sarıgül'ün, seçimlere DSP'den giriyor.

Sarıgül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Kendi evimizde, kendi yuvamızda bulunmaktan çok mutluyum. Genel Başkanımız açıklamalarını yaptı, çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmamı yazılı olarak yapacağım. DSP Genel Başkanı Aksakal'a ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Binlerce yurttaşıma müjdeler olsun.

'ECEVİT BANA EMANET ETMİŞTİ'

sarıgul ecevit

Görüşme öncesi Twitter'dan mesajını paylaşan Sarıgül, "Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yıllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

dsp mustafa sarıgül

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