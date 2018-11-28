Mustafa Sarıgül: Hedefim rekor oy almak!

Mustafa Sarıgül, Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'in sorularını yanıtladı. "Şişli'de seçime girdiğim her dönemde rekor sayılacak oy oranıyla seçimleri kazandık. Bu seçimde de rekor oyla se­çileceğimizi, çok önem verdiğim araştırma sonuçlarından da saha tecrübemizden de gö­rüyoruz" diyen Sarıgül, devamında "Gururla söylüyorum; bu ilçenin her köşesinde eme­ğimiz, eserimiz var" ifadesini kullandı.

"Şişli için ortak akıl geliştirmeye önem veriyorum. Görüyorum insanlar geçmiş dönemlerde yaptığımız hizmetlerin deva­mını istiyorla" görüşünü dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"ADAYIM DEMEKLE OLACAK İŞ DEĞİL BU"



"Gittiğimiz her sokakta vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oluyor. Peki bu insanlar niye toplanıyor? Çünkü burada bir arayış var, bir özlem var. Gittiğiniz yerde vatandaş yoksa, coşku, heyecan yoksa, bir tek adım bile atamazsınız. "Ben adayım" demekle olacak iş değil bu. Siyasi hayatım boyunca hiç senden benden ayrımı yapmadım. Vatandaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklamamız şart. Çözüm buradadır.

"AKLIMDA DA BEYNİMDE DE ŞİŞLİ VAR"



Mustafa Sarıgül, CHP yönetiminin Şişli yerine Eyüp ilçesini teklif ettiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. "Aklımda da beynimde de hedefimde de Şişli'de rekor oy alarak partimin ülke genelindeki oy oranına katkı sağlamak var. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyen Sarıgül "Biz Şişli ile etle tırnak olmuşuz" diye konuştu.

