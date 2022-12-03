Mustafa Sarıgül yine çok konuşulacak! Tokadın ayarı kaçtı…

TDP lideri Mustafa Sarıgül'ün, bir gençle konuşurken göğsüne vurduğu gencin dengesini kaybederek kadrajdan çıktığı video gündem oldu. Söz konusu videoda Sarıgül önce karşısındaki gence adını sordu. Ali cevabını alan Sarıgül videonun devamında şunları söyledi:

"Ali, önemli bir isim bak Ali, doğudan batıdan yurduma düşen, atım eğerlendi kılıcım kuşan, ne gezersin alim günlerin geldi"

Sarıgül, okuduğu şiir biter bitmez karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru elinin iç kısmı ile tokat attı. Bu tokadı beklemeyen genç, geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Durumu fark eden Sarıgül genci kendisine doğru çekip sarıldı.





