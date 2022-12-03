HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mustafa Sarıgül yine çok konuşulacak! Tokadın ayarı kaçtı…

Mustafa Sarıgül yine çok konuşulacak! Tokadın ayarı kaçtı…

03.12.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Sarıgül’ün attığı tokatlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, karşılaştığı gence ismini sorup şiirle karşılık verdikten sonra tokat atarken ayarı tutturamadı. Genç dengesini kaybederek geriye doğru gitti.

TDP lideri Mustafa Sarıgül'ün, bir gençle konuşurken göğsüne vurduğu gencin dengesini kaybederek kadrajdan çıktığı video gündem oldu. Söz konusu videoda Sarıgül önce karşısındaki gence adını sordu. Ali cevabını alan Sarıgül videonun devamında şunları söyledi:

"Ali, önemli bir isim bak Ali, doğudan batıdan yurduma düşen, atım eğerlendi kılıcım kuşan, ne gezersin alim günlerin geldi"

2

Sarıgül, okuduğu şiir biter bitmez karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru elinin iç kısmı ile tokat attı. Bu tokadı beklemeyen genç, geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Durumu fark eden Sarıgül genci kendisine doğru çekip sarıldı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdıUzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdı
Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Anahtar Kelimeler:
Tokat Mustafa Sarıgül

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş bir ceza verilecek!

Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş bir ceza verilecek!

İnternetten tanışıp evlendi, hayatı kabusa döndü! 'Çetenin ağına düştüm'

İnternetten tanışıp evlendi, hayatı kabusa döndü! 'Çetenin ağına düştüm'

'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

'Ödül Gecesi'nin arka planında yaşananları tek tek anlattı! Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi

İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı

Sakarya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Sakarya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Polisler para karşılığı hasımlarına teslim etmişti! Aralarında eski milletvekili de var, yeni gelişme

Polisler para karşılığı hasımlarına teslim etmişti! Aralarında eski milletvekili de var, yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.