Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştı! Elon Musk ile Mark Zuckerberg'i 'kafes dövüşü' için Türkiye'ye davet etti

Her şey Elon Musk'ın kafes dövüşüne hazır olduğunu belirten bir paylaşım yapmasıyla başlamış ve Mark Zuckerberg'in 'Bana konum gönder' demesiyle ciddileşmişti. Son olarak dünyanın en ünlü teknoloji milyarderlerinden ikisinin kafes dövüşünün İtalya’daki antik amfitiyatro Kolezyum’da olabileceği iddiası ortaya çıkmıştı.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Dövüşün nerede yapılacağı merak edilirken eski Bakan ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan Musk ve Zuckerberg'e teklif geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Varank, Musk ve Zuckerberg'i Türkiye'ye davet etti.

"ER MEYDANINA DAVET EDİYORUZ"

Yağlı güreşlerden bir fotoğraf paylaşan Bakan Varank, "Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.