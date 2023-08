Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştı! Elon Musk ile Mark Zuckerberg'i 'kafes dövüşü' için Türkiye'ye davet etti

Her şey Elon Musk'ın kafes dövüşüne hazır olduğunu belirten bir paylaşım yapmasıyla başlamış ve Mark Zuckerberg'in 'Bana konum gönder' demesiyle ciddileşmişti. Son olarak dünyanın en ünlü teknoloji milyarderlerinden ikisinin kafes dövüşünün İtalya’daki antik amfitiyatro Kolezyum’da olabileceği iddiası ortaya çıkmıştı.

Dövüşün nerede yapılacağı merak edilirken eski Bakan ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan Musk ve Zuckerberg'e teklif geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Varank, Musk ve Zuckerberg'i Türkiye'ye davet etti.

Yağlı güreşlerden bir fotoğraf paylaşan Bakan Varank, "Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.



We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF