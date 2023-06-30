Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' orada yapılabilir! Gladyatör müsabakaları da yapılıyordu... Yaklaşık 2 bin yıllık

Elon Musk ile Mark Zuckerberg'in kafes dövüşüyle ilgili son durum merak ediliyor. Aslında her şey Elon Musk'ın şaka yollu, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'da, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın CEO'su Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten bir paylaşım yapmasıyla başladı. Bu noktadan sonrası oldukça ilginç bir şekilde ilerledi...

Musk'ın hazırım mesajının ardından, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alan ve yakın zamanda Jiu-Jitsu turnuvalarını kazanan Zuckerberg, Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü hikayesinde paylaştı ve şu cümleleri yazdı: "Bana konum gönder"

İşte bu noktadan sonra işler daha da ilginçleşti.

MİLYARDERLERİN KAFES DÖVÜŞÜ KOLEZYUM'DA MI OLACAK?

Şimdi ise dünyanın en ünlü teknoloji milyarderlerinden ikisinin karşı karşıya getirecek olası kafes dövüşü için Kolezyum iddiası geldi.

BBC'nin haberine göre; Antik Roma’da gladyatör müsabakalarının da yapıldığı yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum’un iki milyarderin kavgasına sahne olabileceği iddiası Elon Musk’ın kendisi tarafından ortaya atıldı.

Musk, sahibi olduğu Twitter’da bugün paylaştığı mesajda, “Dövüşün Kolezyum’da olma ihtimali var” dedi.

"ZUCKERBERG'E İTALYA KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN TEKLİF GİTTİ" İDDİASI

ABD merkezli bazı haber siteleri de İtalya Kültür Bakanlığı’ndan, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın da dahil olduğu Meta şirketinin patronu Zuckerberg’e bu yönde bir teklif gittiğini iddia etti.

TMZ Sports sitesi, “Bu haber aklınızı başınızdan alacak: İtalya hükümetinden bir yetkili, Elon Musk'la dövüşünü dünyanın en efsanevi savaş alanında düzenlemesi için Mark Zuckerberg ile temasa geçti: Roma'daki Kolezyum'da” diye yazdı.

Haberde, Zuckerberg’e bu teklifi götüren kişinin İtalya Kültür Bakanlığı’ndan bir yetkili olduğu iddia edildi.

Haberin yayılması üzerine İtalya’da sosyal medyada ve basında hükümete eleştiriler, “şarlatanlık” gibi suçlamalar gelmeye başladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları birkaç gün önce Kolezyum’a adını kazıyan bir turiste gösterilen tepkileri hatırlatarak hükümetin böyle bir teklifte bulunmasının daha kötü olduğunu savundu.

İTALYA KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İtalya Kültür Bakanlığı ise haberin temelsiz olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bakanlık tarafından hiçbir resmi temas ya da yazılı belge gönderilmesi söz konusu değildir. Haberler nefis görünse de asılsızdır” denildi.

Kolezyum’un hayır işleri gibi özel etkinlikler için kiralanabildiğini hatırlatan Bakanlık, ancak talepleri Kolezyum Arkeolojik Parkı yönetiminin değerlendirdiğini, kararın kendilerine ait olmadığını vurguladı.

Öte yandan, şiddet içermemesi halinde Musk ve Zuckerberg’in Kolezyum’da karşı karşıya gelebilecekleri ve gelirin bir kısmının İtalya’ya bağışlanabileceği de belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Zuckerberg ve Musk, Kolezyum'da bir performans sergilemek isterlerse, bu şiddet içermeyen bir karşılaşma olmalı, Latince dizelerle bir düello (certamen) gibi. Ve İtalyan tarihi mirasının korunması için ve örneğin (sel felaketi yaşanan) Emilia Romagna bölgesi için uygun bir ekonomik katkı sağlamalılar.”

