Mustafa Yeneroğlu ile polis arasındaki tartışma! Emniyet'ten açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara’nın merkezindeki Kızılay’da Somalililerin restoranlarına yönelik polis müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yaşanan olaya ilişkin polis amirinin uyarıldığı, polisler ile tartışan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıklandı.

EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Polis Teşkilatına uzun zamandır sistematik şekilde saldırıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ekiplerinin Kızılay'daki denetimi esnasında bir iş yerinin tabelası ile ruhsattaki ismin farklı olduğunun, tabelanın TSE standartlarına uymadığının tespit edildiği anlatılan açıklamada, ekiplerin, "Yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir." hükmü doğrultusunda işlem yapmak istediği bildirildi.

"TEŞKİLATIMIZA YÖNELİK DÜŞMANLIĞI HERKESÇE BİLİNEN..."

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak, siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur.

“SADECE KULLANDIĞI BU KELİME BİZİ ÜZMÜŞ OLUP GEREKLİ UYARILARDA BULUNULMUŞTUR”

Ancak milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek nahoş bir kelime kullanmıştır. Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur.

YENEROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen 'Tenimden dolayı böyle davranıyorlar.' iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile Somalilere ait dükkanın tabela açılışına izin vermeyen polis arasında gerilim yaşanmıştı.

Karşılıklı hakaretler gündem yaratmıştı.



