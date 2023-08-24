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  4. Müstemir yetki kararnamesi HSK tarafından duyuruldu! Bakan Tunç'tan açıklama

Müstemir yetki kararnamesi HSK tarafından duyuruldu! Bakan Tunç'tan açıklama

24.08.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adli yargı ilk derece, bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Müstemir yetki kararnamesi HSK tarafından duyuruldu! Bakan Tunç'tan açıklama

HSK, adli yargı ilk derece, bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesi çalışmalarını sonuçlandırılarak karara bağladı.

Karar ile 6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak yargı mensupları, taleplerini 4 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü 'Yeniden İnceleme Talebi', yeniden inceleme talebi reddedilenlerin ise 'İtiraz Talebi' olarak seçtikten sonra yapabilecek.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adli Yargı İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemeleri ile İdari Yargı İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemeleri Başkan, Üye ve Hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi HSK tarafından açıklandı. Yargı camiamıza hayırlı olsun" dedi.

(DHA)

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