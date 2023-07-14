Mutfağınızda bulundurmamanız gereken 5 şey! Her gün kullanıyoruz ama tehlike saçıyor

Yemek yaparken kullandığımız besinler kadar mutfaktaki eşyaların da sağlığımız üzerinde etkileri bulunuyor. Her gün kullandığımız mutfak eşyalarının bazılarında zararlı içerikler bulunuyor. Bu içerikler dolaylı yoldan vücudumuza girerek biz fark etmeden sağlığımıza zarar verebiliyor. Mutfakta kullanırken dikkat etmeniz gereken 5 eşya ve detayları haberimizde.

STREÇ FİLM

Streç filmde kullanılan PVC petrokimya ürünüdür. PVC’ de sağlık açısından asıl sorun ise ona esneklik kazandıran fitalatlardır. Fitalatlar ciddi bir hormon bozucudur. Streç film kullanılacaksa da dikkatli kullanılmalı ısı işlemine maruz kalmamalı, sıcak yemekle temas etmemelidir.

BEYAZLATILMIŞ YAĞLI KAĞIT

Pişirme kağıtlarının ağartılmış(beyazlatılmış) olanları zararlı! Pişirme kağıtları çoğunlukla klorla beyazlatılıyor. Klorun içerdiği dioksin ise östrojen gibi davranıp birçok biyokimyasal düzensizliğin başlamasına yol açıyor. Ağartılmamış veya doğal ibaresiyle satılanları tercih edebilirsiniz.

PLASTİK KESME TAHTALARI

Plastik kesme tahtaları temizlensede bakterileri içinde barındırıyor. Küçük boşluk ve çiziklere yerleşen bakteriler yıkansada temizlenmiyor, gizlendikleri gözeneklerde çoğalıyor.

ALÜMİNYUM KAPLAR

Alüminyumun alzheimer hastalığı ile bağlantısı olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmış. Bu malzemeden yapılan pişirme kapları barındırdığı zararlı maddelerden dolayı son derece sağlıksız.

TEFLON TAVALAR

Teflonlarda bulunan yapışmaz malzemeler(PFAS) insan sağlığı açısından oldukça zararlı. Yapışmayı önleyen bazı kimyasallar tiroid bezlerinin işleyişini bozabilir.

Bu ürünleri kullanmayarak genel sağlığının korunmasını yüksek oranda destekleyebilirsiniz.

