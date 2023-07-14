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    4. Mutfağınızda bulundurmamanız gereken 5 şey! Her gün kullanıyoruz ama tehlike saçıyor

    Mutfağınızda bulundurmamanız gereken 5 şey! Her gün kullanıyoruz ama tehlike saçıyor

    14.07.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yaşantımızın çoğunu mutfakta geçiriyoruz. Özellikle ev hanımlarının sıkça vakit geçirdiği ev alanlardan biri de hiç şüphesiz mutfak oluyor. Sağlığımızı korumak için aldığımız besinler kadar mutfakta kullanılan eşyaların içeriği de büyük önem arz ediyor. Bu 5 mutfak eşyasını evinizde kullanıyorsanız yiyeceklerinize tehlike saçıyor olabilirsiniz.

    Yemek yaparken kullandığımız besinler kadar mutfaktaki eşyaların da sağlığımız üzerinde etkileri bulunuyor. Her gün kullandığımız mutfak eşyalarının bazılarında zararlı içerikler bulunuyor. Bu içerikler dolaylı yoldan vücudumuza girerek biz fark etmeden sağlığımıza zarar verebiliyor. Mutfakta kullanırken dikkat etmeniz gereken 5 eşya ve detayları haberimizde.

    STREÇ FİLM

    Streç filmde kullanılan PVC petrokimya ürünüdür. PVC’ de sağlık açısından asıl sorun ise ona esneklik kazandıran fitalatlardır. Fitalatlar ciddi bir hormon bozucudur. Streç film kullanılacaksa da dikkatli kullanılmalı ısı işlemine maruz kalmamalı, sıcak yemekle temas etmemelidir.

    streç film

    BEYAZLATILMIŞ YAĞLI KAĞIT

    Pişirme kağıtlarının ağartılmış(beyazlatılmış) olanları zararlı! Pişirme kağıtları çoğunlukla klorla beyazlatılıyor. Klorun içerdiği dioksin ise östrojen gibi davranıp birçok biyokimyasal düzensizliğin başlamasına yol açıyor. Ağartılmamış veya doğal ibaresiyle satılanları tercih edebilirsiniz.

    yağlı kağıt

    PLASTİK KESME TAHTALARI

    Plastik kesme tahtaları temizlensede bakterileri içinde barındırıyor. Küçük boşluk ve çiziklere yerleşen bakteriler yıkansada temizlenmiyor, gizlendikleri gözeneklerde çoğalıyor.

    kesme tahtası

    ALÜMİNYUM KAPLAR

    Alüminyumun alzheimer hastalığı ile bağlantısı olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmış. Bu malzemeden yapılan pişirme kapları barındırdığı zararlı maddelerden dolayı son derece sağlıksız.

    aliminyum kaplar

    TEFLON TAVALAR

    Teflonlarda bulunan yapışmaz malzemeler(PFAS) insan sağlığı açısından oldukça zararlı. Yapışmayı önleyen bazı kimyasallar tiroid bezlerinin işleyişini bozabilir.

    teflon tava

    Bu ürünleri kullanmayarak genel sağlığının korunmasını yüksek oranda destekleyebilirsiniz.

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