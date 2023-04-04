Mutfağınızdan eksik etmeyin! Böbrek taşı riskini azaltıyor

Böbrek taşı, böbreklerde sert, kristalimsi bir mineral tuz birikintisidir. Böbrek taşının büyüklüğü farklıdır, bir kum tanesi büyüklüğünde olabileceği gibi çapı birkaç santimetreye bile ulaşabiliyor. Böbrek taşı hastalarda dayanılmaz ağrılara neden olabiliyor. Hastalar böbrek atışı düşürmek için ve yeni taşların oluşumunu engellemek için etkili çözümler arıyor.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Araştırmacılar limondaki böbrek taşlarını eritmekten sorumlu olan etken maddeyi buldular. Nanjing Çin Tıbbı Üniversitesi'nden eczacılar, sıçan deneylerinde limon nanopartiküllerinin böbrek taşı oluşumunu önlediğini keşfettiler. İşlemin özü, meyvenin içindeki aktif maddenin kristalleri yumuşatması ve taş oluşturmasını engellemesidir.

İNSANLARDA DA KULLANILABİLİR

Bilim adamları, yöntemin insanlarda da kullanılabileceğini iddia etti. Dahası, limon suyunda bulunan hücre dışı vezikül benzeri nanoparçacıkların limon dışındaki greyfurt gibi narenciye meyvelerinde ve ayrıca ginseng ve karahindibada bulunabileceğini de doğruladılar.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ

Böbrek taşı kendi başına şikayete neden olmaz, belirtiler yalnızca taş yerinden hareket edip üretere girdiğinde ortaya çıkar, burada tıkanmaya neden olabilir ve idrarın dışarı çıkmasını engelleyebilir. Bu durumda güçlü, keskin ağrı kaburgaların altında, alt karında kasık yönünde yayılır; İdrar yaparken kan bile içerebilen ağrılı, yanma hissi oluşur . İdrara çıkma dürtüsü daha sık olabilir, ancak "başlamış" bir böbrek taşı da kusmaya, titremeye, ateşe ve terlemeye neden olabilir. Bu durumlarda mutlaka bir doktora danışmalısınız.



