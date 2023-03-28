HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mutfak kapısından içeri sokmayın! Vücutta yıllarca kalıyor... Kansere neden oluyor

Mutfak kapısından içeri sokmayın! Vücutta yıllarca kalıyor... Kansere neden oluyor

28.03.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Kansere ve üreme sağlığına neden olan birçok etken bulunuyor. Sağlıksız beslenmenin ve zararlı alışkanlıkların çeşitli hastalıklara sebep olduğu biliniyor. Bunların yanı sıra günlük hayatta kullandığımız birçok eşya da riskli hastalıklara neden olabiliyor. Uzmanı kullanılan PFAS maddeleri açıklayarak tehlikeye karşı uyarılarda bulundu.

Mutfak kapısından içeri sokmayın! Vücutta yıllarca kalıyor... Kansere neden oluyor

Mutfakta yemekleri hazırlarken kullandığımız gıdalar kadar mutfak eşyaları da sağlığımız üzerinde büyük önem taşıyor. Zararlarını bilmeden kullandığımız eşyalar geri dönülmez sonuçlara sebep olabiliyor. Uzmanlar riskli kimyasallar barındıran eşyalara karşı uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Yüksel Ardalı, sonsuz kimyasalların çevrede asla parçalanmadığını ve vücutta yıllarca kalabildiğini belirterek, “Çok zengin bir kullanım alanına sahip sonsuz kimyasallar, yapılan araştırmalara göre, karaciğer ve pankreas kanseri, üreme sorunları, böbrek ve testis kanseri gelişimini teşvik ediyor” dedi.

PFAS FARK ETMEDİĞİMİZ BİRÇOK ALANDA BULUNUYOR

b12bff7efcd96ecb881a27e16734151e

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Perflorlu Ve Poliflorlu Alkil Maddelerin (PFAS), insan sağlığına çok sayıda zararı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ardalı, sonsuz kimyasallar olarak bilinen PFAS’ın gıda ambalajları, paket servis kapları, tek kullanımlık tepsiler ve fırın poşetleri, yapışmaz tavalar, yangın söndürme köpüğü, halılar, kilimler, mobilya tekstilleri, pencere uygulamaları, araba koltukları, leke tutmaz, su geçirmez giysiler ve kişisel bakım ürünler gibi birçok alanda bulunduğunu söyledi.

VÜCUDUMUZDA YILLARCA KALIYOR

819780f7572b6620eafc3c69a9a390ce

Birçok sağlık sorununa neden olan sonsuz kimyasalların her alanda çevreye ve canlı yaşama zarar verdiğini ifade eden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “PFAS inanılmaz derecede kalıcıdır, çevrede asla parçalanmaz ve vücudumuzda yıllarca kalır. Soluduğumuz havada, yiyeceklerimizin yetiştiği toprakta, içtiğimiz suda ve çevreden dünyanın her noktasındaki insanlara ve canlı yaşama ulaşabilir. Yapılan araştırmalara göre sonsuz kimyasallar, karaciğer ve pankreas kanseri, üreme sorunları, böbrek ve testis kanseri gelişimini teşvik eder” diye konuştu.

KULLANICILAR TEHLİKENİN BOYUTUNU BİLMİYOR

Ekran görüntüsü 2023-03-28 124918

Ürünlerin suya, yağa ve lekeye dayanıklı olmasını sağlayan sonsuz kimyasalların, farklı ürünlerde 5 binden fazla çeşidi olduğunu belirten Prof. Dr. Ardalı, şunları söyledi:
“PFAS, 1940'lardan beri var olan binlerce insan yapımı kimyasal sınıfıdır. Takma adından da anlaşılacağı gibi, ‘sonsuza dek kimyasallar’ uzun süredir burada. Peki zararlı olmasına rağmen hayatımızda neden yer ediyor? Bunun temel 2 sebebi var. İlki bu bileşikler kullanılarak çeşitli ürünlerin performansının artırılması. Mesela kir ve su tutmayan ve geçirmeyen özellik sağlanan yapışmaz mutfak ekipmanları, leke tutmayan tekstil ürünleri, su geçirmez ürünler ve gıda ambalajları gibi. İkincisi ise kullanıcıların bu ürünleri kullanırken hayatlarını ne kadar ciddi şekillerde etkilediklerini bilmiyor olmasıdır.”

‘FETÜSÜN GELİŞİMİNE MÜDAHALE EDER’

Ekran görüntüsü 2023-03-28 124816

PFAS kimyasallarının vücutta biriktiğini ve çevrede de parçalanmadığını söyleyen Prof. Dr. Ardalı, “Çok küçük PFAS dozları kanser, üreme ve bağışıklık sistemi hasarı ve diğer hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Çok sayıda çalışmada, testis, böbrek, karaciğer ve pankreas kanseri, üreme sorunları, zayıflamış çocukluk bağışıklığı, düşük doğum ağırlığı, endokrin bozulması, artan kolesterol, çocuklarda ve diyet yapan yetişkinlerde kilo alımı, kanser ve hormonal sisteme müdahale ettiği belirlendi. Üreme sistemine ve fetüsün gelişimine müdahale eder, bağışıklık sistemini etkiler ve çocuklarda aşılara verilen tepkilerin azalmasıyla da ilişkilendirilebilir” dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman isimden Ramazan ayında kronik rahatsızlığı olanlara uyarıUzman isimden Ramazan ayında kronik rahatsızlığı olanlara uyarı
Canlı yayında esip gürlemişti! Akşener'in haberi var mıydı?Canlı yayında esip gürlemişti! Akşener'in haberi var mıydı?
'Atkılar bereler hazır mı?' Bünyamin Sürmeli 'Kar yağışı' diyerek duyurdu'Atkılar bereler hazır mı?' Bünyamin Sürmeli 'Kar yağışı' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
kanser mutfak fetüs nedir kimyasal vücut zarar

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Mart ayındaki seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı

Mart ayındaki seçim anketlerinin ortalaması hesaplandı

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

Emekli maaşı zammı fitili ateşledi! Şimdiden en düşüğü 13.009 TL…

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

''Tabutlar içinde insanlar gördüm''

Yavuz'un FETÖ firarisi Şükür'e attığı tweet tepki çekti!

Yavuz'un FETÖ firarisi Şükür'e attığı tweet tepki çekti!

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.