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Mutlaka deneyin! Çamaşırlarınızı kar gibi bembeyaz yapacak

07.07.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz çamaşırların renginde zamanla kararmalar meydana gelebiliyor. Grileşmiş çamaşırlar bakımsız ve pis bir görünüme sebep oluyor. Bu görünümü düzeltmek ve çamaşırlarınızı yeni aldığınız halinden bile daha beyaz yapmak için aşağıdaki karışımı deneyebilirsiniz.

Mutlaka deneyin! Çamaşırlarınızı kar gibi bembeyaz yapacak

Perdelerde, kıyafetlerde zamanla renk değişimleri görülebiliyor. Yanlış yıkama uygulamaları, karışan çamaşırlar, uygun olmayan deterjanlar, sigara gibi etkenler beyaz çamaşırların sarı, gri, mor gibi renk değişimlerine neden oluyor. Bu da istenmeyen bakımsız bir görüntüye sebep oluyor. Renk değiştiren çamaşırların kar gibi bembeyaz olması için birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemler arasında en etkili olan karbonat, limon suyu, aspirin ve sirkenin birleşimiyle olan karışımı deneyebilirsiniz

ÇAMAŞIRLARINIZI BEYAZLATACAK KARIŞIM

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Deterjan gözüne deterjanınızı, 1 yemek kaşığı karbonatı, birkaç damla limon suyunu ve ezdiğiniz bir adet aspirini ekleyin. Yumuşatıcı kısmına ise yumuşatıcıyı ve beyaz sirkeyi karıştırarak koyun. Beyaz çamaşırlarınızı bu karışım ile yıkayın. Yaptığınız karışım sadece çamaşırlarınızı beyazlatmakla kalmayacak çamaşır makinesinde biriken kiri ve bakterileri de temizleyecek.

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beyaz
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