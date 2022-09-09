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Mutlaka tüketin: Kansere karşı zırh gibi koruma sağlıyor! Sindirimi kolaylaştırıyor

09.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklardan korunmak ve çeşitli rahatsızlıkları önlemek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Bazen sık yemediğimiz gıdaların faydalarını duyunca oldukça şaşırıyoruz. Pek fazla tüketilmeyen keten tohumunun faydaları da şaşırmanıza neden olabilir. Keten tohumunun faydaları saymakla bitmiyor.

Mutlaka tüketin: Kansere karşı zırh gibi koruma sağlıyor! Sindirimi kolaylaştırıyor

Toplumda keten tohumu yiyen kişi sayısı oldukça az. Oysa ki keten tohumu tam bir şifa kaynağı. Birçok insan keten tohumunun faydalarını ve nasıl yendiğini bilmiyor. Çok çeşitli yiyeceklerin içerisine katılabilen keten tohumu düzenli olarak yenildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor, kabızlık gibi sindirim sistemi şikayetlerini anında çözüyor.

KETEN TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?

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  • B, E vitamini, magnezyum, demir ve potasyum bakımından zengindir.
  • Kemik sağlığının gelişmesine yardımcı olur.
  • Sinir sağlığını korur.
  • Kan şekerini dengede tuttuğu için hem diyet programlarında, hem de diyabet menülerinde yerini alır.
  • Yüksek oranda lif içerir. Bu özelliği ile uzun süre tokluk hissi verir.
  • Keten tohumu, meme kanseri riskini düşürür.
  • Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.
  • Sivilcelerin azalmasını sağlar. İltihaplı cilt alanlarının tedavisinde etkilidir.
  • Başta kabızlık olmak üzere diğer sindirim sorunlarına da iyi gelir.
  • Bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
  • Enflamasyonla mücadeleye destek olur.
  • Yüksek tansiyonu düşürür.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Cilt ve saçlar için yararlıdır.
  • Yaşlanmayı geciktirir.
  • Kadınlık hormonlarını dengeler.
  • Kalp hastalıklarına karşı korur.
  • Kilo vermeye yardımcıdır.
  • Vücudu toksinlerden temizler.
  • Antioksidan bakımından zengin olduğundan kanseri önlemeye yardımcı olur.
  • Göz kuruluğunu azaltır.

KETEN TOHUMU NASIL KULLANILIR?

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Keten tohumu 3 farklı şekilde tüketilebilir. Bunlardan en çok kullanılan tohumu filizlenmiş formda tüketmektir. Tohumlar 10 dakika ılık suda veya 2 saat soğuk suda bekletilir. Ardından filizlenir ve bu şekilde tüketilir. Keten tohumunu filizlendirmek fitik asidi çıkarır ve mineral emilimini arttırır. Keten tohumu toz olarak birçok besine eklenerek de kullanılabilir. Ayrıca yoğurt ve yemeklerin içerisine eklenerek tane olarak da tüketilebilir. Keten tohumu taneleri veya tozu, çorba yapımında da kullanılır. Özellikle ayran aşı gibi soğuk çorbalar, keten tohumu ile zenginleştirilir.

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