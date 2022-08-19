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Mutlaka tüketin! Meme kanseri riskini azaltıyor

19.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Meme kanserine neden olan birçok faktör vardır. Meme kanserinden korunmak için düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek ve sağlıklı beslenmek gerekmektedir. Uzmanlar meme kanserine yakalanma riskini düşürmek için beslenme düzeninizi değiştirmeniz hakkında önerilerde bulunuyor.

Mutlaka tüketin! Meme kanseri riskini azaltıyor

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Meme kanseri her 8 kadından bir tanesinde görülmektedir. Sağlıksız beslenmek, hareketsiz yaşamak, zararlı alışkanlıklar birçok hastalığı etkilediği gibi meme kanserini de etkilemektedir. Meme kanserinde, genetik ve ailesel risk faktörleri dışında beslenme gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin de bulunduğunu belirten Tıbbi Onkolji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Bu konu ile ilgili Zhuo-Lin Zhang ve arkadaşları tarafından Menopause dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Bir hafta önce yayınlanan, 3 binden fazla kişinin analiz edildiği bu çalışmada, diyetlerinde yüksek miktarda toplam n-3 PUFAs çoklu yağ asidi içeren kadınlarda yüzde 44 daha az meme kanseri görüldüğü ortaya konuldu. Bu azalma menapoz öncesi kadınlar ile hormon duyarlı olan kadınlarda daha belirgin olarak bulundu “ifadelerini kullandı.

BESLENME VE EGZERSİZ İLE MEME KANSERİ RİSKİ AZALTILABİLİR

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Daha öncede birçok çalışmada beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinin ve obezitenin azaltılmasının meme kanserini önlemede etkili olabileceğinin iddia edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Coşkun konu hakkında şunları söyledi:
“Çalışmadan da anlıyoruz ki beslenme ile ilgili yapacağımız bazı düzenlemeler meme kanseri riskini belirgin olarak azaltabilir. Omega-3 olarak ta bilinen bu yağ asitleri içeren gıdaların somon gibi balıklar, chia ve keten tohumları ve ceviz gibi besinler ile alınması önemli. Bu yağları içeren ürünlerinin hap şeklinde bilinçsizce kullanılmasının faydası bilinmediği gibi zararı da olabilir. Bu konuda tecrübeli diyetisyenlerin önerilerine göre beslenme planlaması yapılabilir. Egzersiz ile birlikte özellikle meme kanseri riskinin fazla olduğu kadınlarda genç yaşlardan itibaren bu tür bir beslenme alışkanlığı kanser riskini azaltabilir.”

OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

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Ceviz
Somon
Keten tohumu
Chia tohumu
İstiridye
Uskumru
Soya fasulyesi
Morina balığı
Yumurta

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