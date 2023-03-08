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'Müzik' detayı dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası başlıyor! 2 tarih öne çıktı: Yavaş ve İmamoğlu...

08.03.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakında adaylık krizinin çözüme ulaşmasının ardından CHP'de seçim kampanyası için hazırlıklar hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını açıklamasıyla ilgili 2 tarih öne çıkıyor. Toplantıya Yavaş ve İmamoğlu da katılacak. Seçim otobüslerinin ve ses sistemlerinin bakımdan geçirilmesinin yanı sıra kampanya kapsamındaki 'hareketli müzik' detayı da dikkat çekti. Seçimlere 2 ay gibi bir süre kalırken Kılıçdaroğlu'nun kampanya döneminde 81 ile de gideceği belirtildi.

'Müzik' detayı dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası başlıyor! 2 tarih öne çıktı: Yavaş ve İmamoğlu...

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları harekete geçti. Kampanya sürecinin detayları netleşti. Kılıçdaroğlu 81 ili ziyaret edecek, HDP ve parlamentoda grubu olmayan partilere de destek ziyareti gerçekleştirecek. Kampanya mitinglerinde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve 6'lı masadaki genel başkanlar da yer alacak. Kılıçdaroğlu Türkiye ziyaretleri kapsamında ilk adımını ise deprem bölgesinde Kahramanmaraş'a gerçekleştirecek. İşte CHP seçim kampanyasının tüm ayrıntıları...

ARAÇLAR GİYDİRİLİYOR

Genel başkan yardımcılarından oluşan bir kampanya komisyonu kuran CHP'de, ilk olarak partinin seçim otobüsleri ve ses sistemleri bakımdan geçirildi, ayrıca araç giydirmeleri de yapılmaya başlandı.

Partide, seçim sloganlarının belirlenmesinin ardından broşür ve afişler bastırılacak.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kampanya döneminde hareketli müzikler tercih edilmeyecek.

KAMPANYA DÖNEMİNDE 81 İLE GİDİLECEK

Kılıçdaroğlu'nun, yoğun bir kampanya dönemi geçirmesi ve bu kapsamda ilk gezisini yarın Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesine yapması bekleniyor. Geziye, Millet İttifakı'nı oluşturan bazı partilerin genel başkanlarının da katılması öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu, seçim takviminin açıklanmasının ardından 81 ilin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor.

Seçim bölgesine göre, gezilere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak.

YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini ziyaretlerinin ardından yol haritasının açıklanacağı tanıtım toplantısı yapacak.

Ankara Spor Salonu için görüşmelere başlanırken, toplantı için 12 Mart ve 19 Mart tarihleri öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 5 partinin genel başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı toplantıda, seçimin kazanılması durumunda yapılacak icraatlar açıklanacak.

AA-20230306-30495892-30495891-MILLET_ITTIFAKININ_CUMHURBASKANI_ADAYI_KILICDAROGLU_CHP_GENEL_MERKEZI_ONUNDE_KONUSTU (1)

HDP'Yİ DE ZİYARET EDECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim gezilerinin dışında HDP'nin yanı sıra parlamentoda bulunmayan partilerin genel başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, destek isteyeceği de belirtildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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