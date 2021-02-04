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Myanmar'da askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi

04.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Myanmar'da askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi

Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla darbeyle yönetime el koyan ordu, sosyal medya sitesi Facebook'un geçici olarak kapatılması yönünde karar aldı.

Myanmar İletişim ve Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, devlete ait telekom şirketi MPT ve ülkedeki özel internet sunucularına Facebook'a erişimi 7 Şubat'a kadar engelleme emri verildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, kararın ülkede istikrarın sağlanması için alındığı belirtilerek, "An itibarıyla bazı şahıslar, Facebook üzerinden yalan haber ve bilgi paylaşarak halk nezdinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Hükümetin talimatının ardından 23 milyon kullanıcıya sahip MPT, Facebook başta olmak üzere Instagram ve WhatsApp uygulamalarına da yasak koyarken diğer telekom şirketleri ise sadece Facebook'u engelledi.

Facebook sözcüsü Andy Stone da Myanmar'da siteye erişimin yapılamadığını doğruladı.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

(AA)

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