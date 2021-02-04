Myanmar'da askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi

Myanmar İletişim ve Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, devlete ait telekom şirketi MPT ve ülkedeki özel internet sunucularına Facebook'a erişimi 7 Şubat'a kadar engelleme emri verildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, kararın ülkede istikrarın sağlanması için alındığı belirtilerek, "An itibarıyla bazı şahıslar, Facebook üzerinden yalan haber ve bilgi paylaşarak halk nezdinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Hükümetin talimatının ardından 23 milyon kullanıcıya sahip MPT, Facebook başta olmak üzere Instagram ve WhatsApp uygulamalarına da yasak koyarken diğer telekom şirketleri ise sadece Facebook'u engelledi.

Facebook sözcüsü Andy Stone da Myanmar'da siteye erişimin yapılamadığını doğruladı.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.