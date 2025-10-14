MYNET ÖZEL |Kapış kapış satılıyor: ‘Yağ yakıcı mucize tam bir zayıflama iksiri’ diye tanıtılıyor! Sirke suları ve bromelain ile kilo verilir mi? Kolay kilo vermenin sırları nelerdir?

Zayıflamak isteyenlerin yeni gözdesi haline gelen bitkisel içerikli sirke suları sosyal medyada ‘yağ yakıcı mucize’ olarak tanıtılıyor. Market raflarında kapış kapış satılan bu ürünlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığı ise tartışma konusu.

Uzman Diyetisyen Merve Demirbaş, sirke sularının zayıflama yöntemi olarak görülmesinin büyük bir yanılgı olduğunu belirterek, “Sorun, sirkeden bir ‘zayıflama iksiri’ gibi bahsedilmesi. Sirke destekleyici olabilir ama asıl çözüm yaşam tarzı değişikliğidir” dedi.

“SİRKE SUYU TEK BAŞINA ZAYIFLATMAZ”

Uzman Diyetisyen Merve Demirbaş, sirke sularının kilo vermede tek başına mucizevi bir etki yaratmadığını vurguladı: “Sirke suyu metabolizmayı mucizevi şekilde hızlandıran bir ürün değil. Evet, elma sirkesindeki asetik asit kan şekeri dengesine katkı sağlayabilir, iştahı hafifçe azaltabilir ama bu, kilo kaybını tek başına sağlayacak güçte bir etki değildir. Sorun, sirkeden bir “zayıflama iksiri” gibi bahsedilmesi. Sirke, dengeli beslenmenin yanında yer aldığında destekleyici olabilir; ama asıl belirleyici olan her zaman yaşam tarzı değişikliği ve sürdürülebilir beslenmedir.”

“DOĞAL ZAYIFLATICI”

“Bu ürünler aslında “bitkisel içerikli destek sirke” olarak piyasaya sunuluyor. Bromelain (ananastan elde edilen bir enzim) ya da alıç gibi bileşenlerin yağ yakımını desteklediği iddia ediliyor, fakat bilimsel kanıtlar bu konuda oldukça sınırlı. Bu sirke türleri, tek başına zayıflatıcı etkiye sahip değildir. Sadece antioksidan yönüyle genel sağlığa katkı sağlayabilir. Ne yazık ki, bitkisel içerikli her şeyin “doğal zayıflatıcı” olarak görülmesi ciddi bir algı yanılgısı yaratıyor” diyen Demirbaş, yanlış algılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

AÇ KARNINA SİRKE SUYU İÇİLİR Mİ?

Demirbaş, “Aç karna sirke içmek mideyi tahriş edebilir, özellikle gastrit veya reflü gibi problemleri olan kişilerde yanma, bulantı, mide ağrısı gibi şikayetleri artırabilir. Sirke, asidik bir sıvıdır; bu nedenle aç karnına alınması mide duvarını zorlar. Eğer tüketilecekse, yemeklerle birlikte veya salatalarda seyreltik şekilde kullanılmalı. Yani doğru kullanıldığında zararlı değildir ama yanlış zamanda içildiğinde faydadan çok zarar verebilir” diyerek uyardı.

SOSYAL MEDYADA TARİFLERDE VERİLEN ÖLÇÜLER DOĞRU MU?

Demirbaş, “Fazla miktarda sirke tüketimi diş minesine zarar verebilir, mide asidini artırabilir ve bazı durumlarda kan şekeri düşüklüğü yaratabilir. Diyabet, tansiyon ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için de daha da risklidir; çünkü bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Her “doğal” ürün zararsız değildir. Sosyal medyada tariflerde verilen ölçüler genellikle bilimsel temele dayanmadığı için sindirim sisteminde ciddi tahrişlere bile yol açabiliyor.”

KİLO VERMEK İSTEYENLER BU TARZ ÇÖZÜMLER YERİNE NEYE YÖNELMELİ?

Demirbaş, hızlı çözümler yerine yaşam tarzı değişikliğine odaklanılması gerektiğini söylüyor:

“Bir diyetisyen olarak şunu net bir şekilde belirtmeliyim: Kilo vermek aslında bir hız yarışı değil, bir farkındalık sürecidir. Kilo vermek isteyen biri önce bedenini tanımalı, sonra kendi yaşam ritmine uygun, kişiselleştirilmiş bir sistem kurmalıdır. Ne mucize kürler ne de üç günde sonuç vaat eden listeler kalıcı çözüm sunmaz. Ama kişisel farkındalık ve bilinçli beslenme planı bunu sağlar. Sirke, detoks ya da mucize kürler… Bunlar kısa süreli sonuçlar verir ama kalıcı değildir. En büyük hata, bedeni zorlayarak kısa sürede sonuç almak istemek. Bilinçsizce zayıflama yöntemleri uygulandığında kan değerlerinde düşüklük, metabolizma yavaşlaması, kronik hastalıkların başlangıcı gibi biyolojik açıdan da sağlık problemleri oluşuyor” dedi.

“‘NE YEDİĞİN’ DEĞİL ‘NEDEN VE NASIL YEDİĞİ’ ÖNEMLİ”

“Danışanlarımla sadece “ne yediğini” değil, “neden ve nasıl yediğini” konuşurum. Çünkü kalıcı değişim, yasaklarla değil; bilinçli farkındalıkla olur. Beden aslında neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Biz sadece o sesi duymayı öğrenmeliyiz. Sonrası doğru rehberlikle zaten geliyor.”

“TÜKETİCİ ETİKET OKUMAYI ÖĞRENMELİ”

Uzman diyetisyen, sirke satın alırken “doğal fermantasyon”, katkısız içerik ve güvenilir üretici bilgisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

“Etiket okumak burada çok önemli. Üründe “doğal fermantasyon” ibaresi, şeker veya katkı maddesi eklenmemiş olması, pastörize edilip edilmediği gibi detaylara mutlaka bakılmalı. Cam şişede, güvenilir markalardan alınan ürünler tercih edilmeli. Ayrıca “ev yapımı sirke” bile olsa, uygun koşullarda saklanmazsa zararlı mikroorganizmalar üreyebilir. En doğrusu, ölçüyü kaçırmadan, bilinçli şekilde tüketmektir.”

SOSYAL MEDYADA SİRKE SUYU DETOKSU YAPANLAR GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Demirbaş, “Detoks aslında vücudun kendi başına zaten yaptığı bir süreçtir; karaciğer, böbrek ve deri bu işi mükemmel şekilde yapar. Sirke suları, bu sistemi hızlandırmaz. Tam tersine, fazla tüketim vücudu strese sokabilir. En iyi detoks; yeterli su, kaliteli uyku ve dengeli beslenmedir.”

SOSYAL MEDYADA SÜREKLİ KARŞILAŞTIĞIMIZ “ZAYIFLAMA MUCİZELERİ” ETKİLİ Mİ?

Demirbaş, “Hepimiz insanoğluyuz ve “kolay yoldan çözüm” fikri kulağa her zaman cazip geliyor. Bir içecekle, bir kürle ya da tek bir besinle kilo vermek... Bu kadar basit olmasını hepimiz isterdik. Ama gerçek şu ki, bu paylaşımların çoğu duygularımızı hedef alıyor, bilimi değil. Hiçbir mucize formül, düzenli bir yaşamın, dengeli beslenmenin ve farkındalığın yerini tutamaz. Sosyal medya motive edici olabilir, ama rehberlik edici değildir. Gerçek değişim; filtrelerde değil, alışkanlıklarda başlar.”

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMANIN SIRRI NEDİR?

“Metabolizmayı hızlandırmanın sırrı mucize bir besin değil; doğru yaşam alışkanlıkları ve dengeyi yakalamakta gizli. Asıl farkı yaratan, günlük alışkanlıklarınızdır.”

“SİHİR MUTFAKTA DEĞİL, ALIŞKANLIKLARDA”

Demirbaş, metabolizmayı desteklemek isteyenlere mucize içecekler yerine sağlıklı alışkanlıklar öneriyor:

Yeterli su içmek

Düzenli uyumak

Günlük hareketi artırmak

Lifli beslenmek

Stresi yönetmek ve ruh sağlığını önemsemek

“Bunlar metabolizmayı doğal şekilde destekler ve bedenin kendi dengesini hatırlamasına yardımcı olur. Çözüm mutfakta sihir aramakta değil, yaşam tarzını dengelemekte.”