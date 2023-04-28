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Naci Görür'den Adana için deprem açıklaması! 'Çok soruluyor' diyerek tekrar uyardı

28.04.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası dikkat çektiği Adana için yeni açıklamalarda bulundu. 'Çok soruluyor' diyerek uyarısını tekrarlayan Görür, 'Bu işleri siyasileştirmeyelim' diyerek bir sitemini de dile getirdi. İşte Görür'ün dikkat çeken o açıklamaları...

Naci Görür'den Adana için deprem açıklaması! 'Çok soruluyor' diyerek tekrar uyardı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Adana için deprem uyarısında bulunan Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür uyarısını yinelerken, bir sitemini de dile getirdi.

İşte Görür'ün o paylaşımı;

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor.

Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.

"BU İŞLERİ SİYASİLEŞTİRMEYELİM"

Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle."


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