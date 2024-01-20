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Naci Görür'den Sivas'taki deprem sonrası açıklama! "Görece küçük bir fay üzerinde oluştu"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 18:41 | Son Güncelleme:
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Sivas'ın Gürün ilçesinde gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür depremin görece küçük bir fay üzerinde oluştuğunu kaydetti.

Naci Görür'den Sivas'taki deprem sonrası açıklama! "Görece küçük bir fay üzerinde oluştu"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece 01.27'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 5.33 kilometre derinlikte olan deprem nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.

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"BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI DEĞİL"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sivas'taki depremi değerlendirdi. Görür "Külahlı-Gürün/Sivas’da 4,5 deprem. Bu deprem Yakapınar-Göksun Fayı yakınlarında bu faya KB-GD yönünde ve dik olarak yaklaşan görece küçük bir fay üzerinde oluştu. Büyük endişe kaynağı değil, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Depremin ardından Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada "İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

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