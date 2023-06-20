Naci Görür'ün son depremlerin ardından yaptığı uyarı dikkat çekti: 'Bölgeyi sıkıştırdı'

Türkiye’de deprem hareketliliği devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4.7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.

Görür, Erzurum’daki depreme ilişkin şunları kaydetti:

“Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı.”



