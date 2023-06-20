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Naci Görür'ün son depremlerin ardından yaptığı uyarı dikkat çekti: 'Bölgeyi sıkıştırdı'

20.06.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Erzurum’da yaşanan son depremler korkuttu. Prof. Dr. Naci Görür son iki deprem hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Savrun Fayı ile Çardak Fayı üzerindeki bölgenin sürekli aktif olduğunu belirten Görür, "Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ün son depremlerin ardından yaptığı uyarı dikkat çekti: 'Bölgeyi sıkıştırdı'

Türkiye’de deprem hareketliliği devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4.7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.

Görür, Erzurum’daki depreme ilişkin şunları kaydetti:

“Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı.”

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