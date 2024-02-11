HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Naci Görürden endişelendiren sözler! Bu sabah meydana gelen deprem sonrası uyardı: '6 Şubat sonrası çok sıkıştı'

Naci Görürden endişelendiren sözler! Bu sabah meydana gelen deprem sonrası uyardı: '6 Şubat sonrası çok sıkıştı'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.02.2024 14:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir paylaşım geldi. Hakkari'de bu sabah meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarılarda bulunan Görür, "Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı" ifadelerini kullandı.

Naci Görürden endişelendiren sözler! Bu sabah meydana gelen deprem sonrası uyardı: '6 Şubat sonrası çok sıkıştı'

Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken yeni deprem uyarısı geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da medana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonası açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Görür, kritik bir uyarıda bulundu.

DEPREM PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Yüksekova’da meydana gelen bu deprem için değerlendirmelerde bulunan Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

thumbs_b_c_0399e472546603e674da6d10b28ac6eb

NACİ GÖRÜR UYARDI: "ÇOK SIKIŞTI"

"Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı."

GGDG5pZXQAAwRDQ

İlginizi Çekebilir

Karadeniz'de esrarengiz ses! 36 saattir sırrı çözülemedi

Karadeniz'de esrarengiz ses! 36 saattir sırrı çözülemedi

 Adı: 'Eski sevgili pazarı' İstanbul'da kuruldu, yoğun ilgi görüyor!

Adı: 'Eski sevgili pazarı' İstanbul'da kuruldu, yoğun ilgi görüyor!

 Rehine takas devam edecek mi?

Rehine takas devam edecek mi?

 Kayınvalide Maliye'ye takıldı, akla gelmeyecek cezayla karşı karşıya kaldı

Kayınvalide Maliye'ye takıldı, akla gelmeyecek cezayla karşı karşıya kaldı

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP lideri Bahçeli: 'İktidara değil, muhalefete göstereceğiz!'MHP lideri Bahçeli: 'İktidara değil, muhalefete göstereceğiz!'
Erdoğan duyurdu: "Saldırganlardan biri yakalandı!"Erdoğan duyurdu: "Saldırganlardan biri yakalandı!"
Rehine takas devam edecek mi?Rehine takas devam edecek mi?
Anahtar Kelimeler:
deprem Hakkari naci görür
En Çok Okunan Haberler
Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

MHP'li Başkan'dan AK Parti'ye: 'Rant varsa onu peşkeş çekerler'

MHP'li Başkan'dan AK Parti'ye: 'Rant varsa onu peşkeş çekerler'

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Çocuk koğuşunda cinsel istismar! İğrenç olayda skandal detay

Çocuk koğuşunda cinsel istismar! İğrenç olayda skandal detay

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! 'Bir şey görürsek...'

Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması! 'Bir şey görürsek...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.