Naci Görürden endişelendiren sözler! Bu sabah meydana gelen deprem sonrası uyardı: '6 Şubat sonrası çok sıkıştı'

Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken yeni deprem uyarısı geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da medana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonası açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Görür, kritik bir uyarıda bulundu.

DEPREM PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Yüksekova’da meydana gelen bu deprem için değerlendirmelerde bulunan Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

NACİ GÖRÜR UYARDI: "ÇOK SIKIŞTI"

"Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı."