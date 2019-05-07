Nagehan Alçı'dan İstanbul seçimleri için teröristbaşı Abdullah Öcalan ve HDP iddiası

YSK'nın aldığı "İstanbul'da seçimler yenilenecek" kararıyla ilgili Habertürk'te çarpıcı açıklamalarda bulunana Nagehan Alçı, "Benim gördüğüm, tabi kanunen bu olur mu olmaz mı bilmiyorum ama HDP kendi adayıyla 23 Haziran seçimlerine gidebilir." dedi.

FLAŞ ÖCALAN İDDİASI

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın dün basına yansıyan açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Alçı, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bana Abdullah Öcalan'ın HDP'nin İstanbul'daki seçimlere kendi adayıyla çıkmasını istediği yönünde bir takım bilgiler geldi."

ZEYREK: MÜMKÜN DEĞİL

Canlı yayının bir diğer konuğu olan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ise Alçı'nın bu iddiasının mümkün olmadığını belirterek "Var olan aday değişebilir, ama bir parti 31 Mart'ta aday göstermemişse 23 Haziran'da aday gösteremez." dedi.

Hukukçular da YSK'nın bu kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerindeki mevcut adaylar dışında ölüm veya istifa olmadığı takdirde 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde başka isimlerin aday gösterilemeyeceğini belirtiyor.

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Mart seçimleri öncesi AK Parti karşısındaki adayların desteklenmesini istemişti. İmralı'da bulunan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan da uzun zaman sonra avukatlarıyla görüşmüş ve bugün açıklaması avukatları tarafından basına duyrulmuştu.



