Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Moderatörlüğünü Hülya Hköekenek'in yaptığı Habertürk'teki ‘Enine Boyuna' programında tansiyon yükseldi.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in, güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Habertürk yazar Nagehan Alçı, araya girdi.

Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı’ya “Boş konuşuyorsunuz.” dedi. Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi.

BİR ANDA AYAĞA KALKTI

Tartışmanın büyümesiyle ayağa kalkan Şen ‘gideyim mi?’ diye sordu. Alçı ise 'Ben bu terbisyesizliğe katlanmak istemiyorum' ifadelerini kullandı.

‘ACİL OLARAK BİR REKLAM’

Tartışmayı bir türlü noktalayamayan moderatör Hülya Hökenek, “Acil olarak bir reklam” diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.



