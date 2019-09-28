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Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Nagehan Alçı canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Habertürk'te yayımlanan ‘Enine Boyuna’ programının moderatörü Hülya Hökenek ise tartışmayı sonlandıramayınca 'Acil olarak bir reklam rica ediyorum yönetmenimden' diyerek yayını kesti.

Moderatörlüğünü Hülya Hköekenek'in yaptığı Habertürk'teki ‘Enine Boyuna' programında tansiyon yükseldi.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in, güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Habertürk yazar Nagehan Alçı, araya girdi.

Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı’ya “Boş konuşuyorsunuz.” dedi. Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi.

BİR ANDA AYAĞA KALKTI

Tartışmanın büyümesiyle ayağa kalkan Şen ‘gideyim mi?’ diye sordu. Alçı ise 'Ben bu terbisyesizliğe katlanmak istemiyorum' ifadelerini kullandı.

‘ACİL OLARAK BİR REKLAM’

Tartışmayı bir türlü noktalayamayan moderatör Hülya Hökenek, “Acil olarak bir reklam” diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.

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Nagehan Alçı Ersan Şen tartışma Hülya Hökenek

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