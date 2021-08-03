HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nallıhan Kuş Cenneti sazlığındaki yangının nedeni ortaya çıktı

Nallıhan Kuş Cenneti sazlığındaki yangının nedeni ortaya çıktı

03.08.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 200 kuş türünün yaşadığı kuş cennetinin yanındaki sazlık alanda çıkan yangında 45 hektarlık alan zarar gördü. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bölgedeki trafonun kuş çarpması sonucu kontak yaparak alev aldığını ve yangına neden olduğunu belirterek, "Yangını, kuşların asıl yaşadığı bölgeye sıçramadan söndürdük. Sıçrasaydı çok büyük bir felaket yaşamış olacaktık" dedi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nin yanındaki Akçabayır mevkisindeki sazlık ve söğütlük alanda, dün saat 19.00 sıralarında elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Turistik bölgedeki yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Günün ağarmasıyla birlikte yangının yol açtığı zarar gün yüzüne çıktı. Kuş cennetinin yakınındaki sazlık bölgede 45 hektarlık alanın zarar gördüğü görüldü.

"45 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ"

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, dün akşam bölgedeki sulama kuyularında bulunan trafoya kuş çarptığını ve bu nedenle trafonun kontak yaparak alev aldığını söyledi. Öntaş, "Bunun sonucunda sazlık alanda yangın çıktı. Ve bu yangın da kuş cennetinin yaklaşık 45 hektarlık alanını etkiledi. Yangın 19.00 sıralarında başlamıştı. İlk müdahaleyi vatandaşımız yaptı. Sonra Nallıhan Belediyesi ve bölgedeki maden araçları ile yangın alanında çalışma yapıldı. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ile yangına müdahale edildi. Gece 03.00'e doğru da bu yangına genişlemeden söndürdük" dedi.

nallıhan3

"ŞU ANA KADAR KUŞ ÖLÜMLERİNE RASTLANMADI"

Bu bölgenin Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından birisi olduğunu ve 200'e yakın kuş türü yaşadığını ifade eden Öntaş, "Burası Türkiye'deki kuşların konakladığı en büyük alanlardan birisi. Artık bu ayın sonuna doğru bu kuşlar geldiği yere göç edecekler. Burası, kuşların üreme alanları. Üreyen bu kuşlar daha sonra göç ediyorlar. Bölgede en çok kara batak, kara leylek, balıkçıl ve angut kuşları var. Çok şükür yangını, kuşların asıl yaşadığı bölgeye sıçramadan söndürdük. Kuşların yoğun olduğu bölgeye sıçrasaydı çok büyük bir felaket yaşamış olacaktık. Şu anda bölgede tespit çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar kuş ölümlerine rastlanmadı; ama olabilir" diye konuştu.

Antalya, Muğla ve Isparta'da orman yangını! İşte il il yangınlarda son durumAntalya, Muğla ve Isparta'da orman yangını! İşte il il yangınlarda son durum

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin'den yeni yangın uyarısıProf. Dr. Ahmet Duran Şahin'den yeni yangın uyarısı
Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

İl il yangınlarda son durum

İl il yangınlarda son durum

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.